By

Dimmi quale gusto di cioccolato mangi e scopri chi sei con questo semplice test

Il cioccolato è il migliore amico di una donna. Ne esistono di vari gusti, forme e con contrasti diversi proprio per conquistare qualsiasi tipologia di palato. E’ la scelta migliore per finire il pasto con un boccone dolce e molto gustoso.

Forse non sapevi che il gusto è sempre una manifestazione del nostro carattere. In modo evidente riveliamo una nostra preferenza che rivela qualcosa di noi. Ecco perché oggi ti proponiamo il test del cioccolato. Una dolce scelta che ti aiuterà nel comprenderti!

Test: dimmi quale tipologia di cioccolato preferisci e scopriti nel profondo

Nel test del cioccolato ti trovi di fronte a due possibilità: fondente o al latte. Ti chiediamo di fare una semplice scelta che ti aiuterà nello scoprirti.

Scegli quello di tuo gusto e scopri chi sei!

Se sei una buona forchetta, prova anche il test del gelato.

Iniziamo a scoprirci!

1) Al latte

Per andare avanti, hai bisogno di un lato dolce che ti dia la carica giusta. Proprio per questo hai fatto questa scelta che rende la vita se non più facile, almeno più gustosa.

Il fatto che tu ti debba appigliare a qualcosa di buono, ti rende vulnerabile agli occhi degli altri. Tu non sei affatto così, però delle volte sfrutti ciò per ottenere degli aiuti in cambio quando diventi pigra.

In realtà riesci a trasformare i tuoi punti deboli nei tuoi più grandi pregi. Sei tenace e leggera, una combo pazzesca per ottenere tutto quello che vuoi.

2) Fondente

La tua scelta ci rivela che sei una persona che ama i gusti tosti. In ciò cerchi le emozioni forti. Odi la routine e anche un semplice quadratino di cioccolato, ti dà sensazione che valgono di essere vissute.

Se hai bisogno di un consiglio, fai il test dell’elefante.

Vivi per le cose semplici, ma effervescenti. Come il gusto del tuo cioccolato preferito, sei una persone che vuole arrivare al sodo.

Odi i compromessi, non vuoi proprio venire incontro a nessuno. Ciò ti fa risultare un po’ dura e testarda.

Chi ti conosce a fondo, però, sa che dietro il tuo lato più duro, c’è un cioccolato tenero e caldo. In realtà sei molto aperta alle opinioni altrui, ma non vuoi darlo a vedere