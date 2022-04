By

“Mi stava mezza sul caz*o“: ex Uomini e Donne choc. Il motivo lascia tutti a bocca aperta

Uomini e Donne continua alla ricerca dell’anima gemella per i nostri tronisti. Maria De Filippi conduce il programma che va in onda alle 14:45 su Canale Cinque.

Siamo quasi agli sgoccioli di questa edizione. Tra poco più di un mese, i nostri tronisti dovranno arrivare alla loro scelta. Ancora è tutto da decidere e ancora nessun nuovo amore è abbastanza importante per essere sugellato sotto la pioggia di petali di rosa.

Ma ecco che arriva una notizia choc. Un ex volto di Uomini e Donne rivela un retroscena inedito su un tronista. Non ha simpatia per questa persona e la motivazione è sorprendente.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

“Mi stava mezza sul caz*o“: Marta Pasqualato, ex Uomini e Donne, contro Veronica Rimondi. Motivazione choc

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne. La dama, scesa nello studio di Cinecittà da un mese, non piace molto al pubblico.

I telespettatori la giudicano fin troppo snob e altezzosa. Si dà arie e non è un ottimo esempio per le ragazze che la seguono. Più che altro, non è un esempio facilmente personificabile con il pubblico.

Mentre spunta tutta la verità sull’ex tronista Matteo Ranieri, il popolo di Instagram e fan del programma ha trovato una grande somiglianza tra Veronica ed un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Marta Pasqualato che scese per conquistare il tronista Nicolò Brigante.

Dopo non essere stata scelta, Marta decide di allontanarsi dal piccolo schermo per intraprendere la carriera da medico.

L’ex dama però viene presa in causa nell’ultimo periodo dai fan di Uomini e Donne. Più persone hanno notato la somiglianza tra lei e la tronista sbagliando pure seguendo Marta invece che Veronica.

Alche la Pasqualato scrive sul suo profilo social rivelando di conoscere la tronista ma di non avere simpatia per lei.

“Ragazze, io vi ringrazio per il ricambio di follower che mi sta arrivando in questi giorni. Un sacco di gente ha iniziato a seguirmi perché pensano che sia io la nuova tronista, ma non sono io” scrive divertita Marta.

“Ci conosciamo io e questa ragazza, mi stava anche mezza sul caz*o” rivela la ragazza e fa una rivelazione choc: “Abbiamo un paio di ex in comune, lo dico tranquillamente perché sto leggendo qualcosa“.

La Pasqualato poi ribadisce il concetto e spiega di aver scelto un’altra via: “Non sono io, sto facendo altro nella vita. Seguite lei, non c’è nulla di interessante dal punto di vista di Uomini e Donne su questo profilo. Dato che sti cristiani di tronisti e corteggiatori non pigliano più un follower, cioè andate a seguire la persona giusta“.

Svelata tutta la verità da parte dell’ex dama di Uomini e Donne, mentre Luca Salatino bacia una corteggiatrice e scoppia il caos in studio.

Nonostante la somiglianza tra le due dame Veronica e Marta, l’una non c’entra niente caratterialmente con l’altra. L’unica cosa che le accomuna sono gli ex.

La rivelazione choc lascia tutti sorpresi a Uomini e Donne