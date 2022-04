Dopo Signorini, arriva Ilary Blasi: ricomincia il triangolo e sbarca Lei all’Isola dei Famosi

“Il triangolo no, non l’avevo considerato” cantava Renato Zero, ma in questo 2022 va proprio di moda. Dopo mesi interminabili al Grande Fratello Vip con il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, adesso sbarca anche in Honduras.

L’Isola dei Famosi quest’anno sta andando alla grande. Dopo la scorsa edizione che è stata un vero e proprio flop, ora gli ascolti sono alle stelle con nuove dinamiche e scontri condotti da Ilary Blasi.

Il cast è formato da personaggi forti e tenaci. Inoltre, la produzione quest’anno ha deciso di utilizzare una nuova tattica: far partecipare i naufraghi non più come singoli, ma come coppie ed è stata una trovata geniale.

Ma ecco che adesso sbarca Lei e si ripropone il triangolo amoroso. Vediamo di chi si tratta e chi vuole colpire Ilary Blasi all‘Isola dei Famosi

Ricomincia il triangolo, ma ora all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi manda proprio Lei

Quest’anno, all’Isola dei Famosi è nata una nuova coppia. Si tratta di due modelli: Estefania e Roger. I due si sono conosciuti nell’albergo per la dovuta quarantena per poi dividersi all’interno del gioco.

Dopo una settimana separati, Roger ed Estefania si rincontrano e da lì non si sono più separati. Innamorati, contenti e molto determinati a vincere, arriva però una indiscrezione pazzesca: scoppia l’amore, ma spunta la fidanzata.

Si tratta di Beatrix Marino, ex fidanzata del modello brasiliano, che si trovava in studio nella puntata di giovedì scorso. La donna rivela che tra lei e Roger ci sono state delle promesse d’amore e che lui la amava ancora.

Gli sono poi bastate due settimane di lontananza per provare questo sentimento verso un’altra persona, Estefania.

La modella, in ascolto è scettica e crede che Beatrix volesse solo un po’ di pubblicità.

Ecco che nella puntata di ieri sera all’Isola dei Famosi, la Marino è presente in studio per avere un confronto con la modella.

“Cosa posso dirti, Estefania? Ti manca la sorellanza” lancia la stoccata Beatrix.

“A me importa di Roger dal giorno in cui l’ho conosciuto. Del suo passato non mi importa e tu fai parte del passato” commenta duramente la naufraga e aggiunge: “Mi dispiace se sei sempre innamorata di lui, ma io so il contrario perché Roger mi ha sempre detto il contrario“.

Beatrix è convinta di quello che dice. Lei sa la verità e controbatte: “Roger non sta raccontando la verità Estefania, ma che posso dirle? Buona fortuna“.

Mentre una prova dell’Isola dei Famosi viene falsata in diretta, Ilary Blasi nota questa opportunità ghiotta. Perché non riproporre un triangolo amoroso sulle spiagge dell’Honduras?

Nemmeno il tempo di pensarlo e la conduttrice sta già proponendo a Beatrix di partire per l’Isola dei Famosi che senza pensarci troppo risponde di sì.

Estefania si fida di Roger e non sembra preoccupata dalle parole di Beatriz! #ISOLA PIC.TWITTER.COM/BOZMT9SQUG — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) APRIL 22, 2022

Dopo il Grande Fratello Vip, adesso ci pensa Ilary Blasi a creare un nuovo triangolo amoroso. Con la fame e i mosquitos sarà estenuante per Roger spiegare chi ha detto la verità. Io sono già molto curiosa e non vedo l’ora di vedere la faccia di Estefania quando vedrà arrivare Beatrix all’Isola dei Famosi