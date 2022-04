Harry e Meghan tornano a Londra: il colloquio con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan sono finalmente tornati a Londra dopo oltre due anni. Cosa gli ha detto la Regina Elisabetta durante il colloquio?

Dopo oltre due anni di assenza, finalmente Harry e Meghan hanno rimesso piede insieme in una proprietà dei Windsor. È accaduto giovedì scorso, quando i Sussex hanno avuto un colloquio con la Regina Elisabetta. Se Harry era già tornato a casa in diverse occasioni, l’ex attrice statunitense non aveva mai oltrepassato i confini dell’oceano negli ultimi due anni.

I Duchi di Sussex hanno lasciato il Regno Unito quando hanno rinunciato ai privilegi legati all’appartenenza alla Royal Family. La coppia, infatti, vive negli Stati Uniti d’America da oltre due anni, precisamente a Montecito, nella Contea di Santa Barbara, in California. In un primo momento avevano scelto il Canada, poi si sono spostati negli States per questioni legate alla privacy.

Da quel momento, i genitori di Archie e Lilibet non sono più tornati insieme in Gran Bretagna e la loro vicenda ha creato un enorme scalpore. Finalmente, dopo più di due anni, i Sussex hanno visitato nuovamente la Regina Elisabetta, la quale avrà sicuramente chiesto alcune spiegazioni. Cosa ha chiesto l’anziana sovrana ad Harry e Meghan? Scopriamolo insieme!

Harry e Meghan: com’è andato il colloquio con la Regina Elisabetta?

Harry e Meghan hanno approfittato dell’invito agli Invictus Games per recarsi a Londra a fare un saluto ai loro parenti inglesi. I Sussex hanno avuto un colloquio con la Regina Elisabetta. I dettagli della chiacchierata sono riservati, ma è facile ipotizzare quali siano state le domande che Queen Elizabeth abbia posto a suo nipote Harry e a sua moglie.

Secondo alcune indiscrezioni, Sua Maestà non avrebbe gradito l’intervista concessa nel marzo 2021 ad Oprah Winfrey, durante la quale i Sussex hanno accusato di razzismo un membro della Royal Family. Inoltre, l’anziana monarca sarebbe preoccupata sul contenuto di un libro di memorie che il Principe Harry pubblicherà entro la fine di quest’anno. Nel libro potrebbero esserci dei segreti che la Royal Family preferirebbe non rendere pubblici.

E poi ci sono le questioni familiari: il rapporto tra Harry e suo fratello William non è idilliaco e il secondogenito di Diana avrebbe aumentato i dissapori non presentandosi alla commemorazione in onore del Principe Filippo di Edimburgo. L’ex attrice statunitense e suo marito resteranno alcuni giorni in Europa, non è escluso che, prima di tornare negli Stati Uniti, non decidano di fermarsi nuovamente a Londra, magari per incontrare William e Kate questa volta.