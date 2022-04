Test indovinello: in quanto tempo brucia la striscia di carta?

Prova a risolvere il test della striscia di carta. In quanto tempo brucerà? Ragiona bene e poi prova a rispondere. Vediamo cosa sai fare

Riuscire a risolvere un test di logica e ragionamento in meno di un minuto è un’impresa che riesce solo a coloro in possesso di capacità abbastanza rare. Non tutti sono in grado di risolvere un indovinello, soprattutto se messi sotto pressione. Bisogna analizzare perbene tutti i dettagli, scartare quelli inutili e provare ad aiutarsi attraverso quelli più importanti.

È necessario sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica e non dovrai sottoporti a nessun tipo di esperimento. Non c’è nessuna tesi alla base di questo test. Si tratta di un modo per passare qualche minuto e testare le proprie capacità intellettive. Mettersi alla prova con un test del genere al giorno può portare importanti benefici anche nella vita privata perché tiene in allenamento il cervello.

Dovrai immaginare una situazione e provare a dare una risposta. Ecco il testo dell’indovinello. Hai due strisce di carta ed un accendino. Ogni striscia brucia completamente in un’ora. Come farai a calcolare esattamente 45 minuti senza poter tagliare le strisce e senza avere a disposizione un cronometro? Pensaci bene e poi consulta la soluzione.

La soluzione del test

Questo test di logica e ragionamento ti ha messo in difficoltà? Tranquillo, sei in ottima compagnia. Sono molte, infatti, le persone che sono andate in crisi provando a risolvere l’indovinello. Se hai dato una risposta in meno di un minuto, è obbligatorio farti i complimenti perché non era per niente facile. È evidente che tu abbia una predisposizione per questo genere di test.

Qualora non fossi riuscito a dare una risposta, non preoccuparti. Forse hai soltanto bisogno di allenarti un po’, magari con un test più semplice. Ecco la soluzione del test: la prima cosa da fare è bruciare entrambe le estremità di una striscia e una sola estremità dell’altra striscia. Dopo mezz’ora, una delle due strisce sarà completamente bruciata, mentre l’altra sarà arrivata a metà. A questo punto, non dovrai fare altro che bruciare l’altra estremità rimasta. Quando le due fiamme si incroceranno, saranno passati esattamente 45 minuti.