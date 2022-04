L’Oroscopo è pronto per condividere le informazioni più importanti, soprattutto perché è in corso un transito delicato. Le energie sono fondamentali quando si risponde alle avversità della vita, ma in certi casi bisogna contenersi e non esplodere. Il moto in corso è Quadratura Sole-Plutone.

La bellezza dell’Universo è immensa, e a volte ci si sente un po’ persi rispetto al tutto. Quello che si può fare è imparare a conoscere meglio sé stessi, perché in fondo siamo sempre parte di questo tutto a noi ignoto. Quindi l’Oroscopo non è e non può essere la fonte perfetta di verità alla quale aggrapparsi, ma lo strumento necessario a migliorare il modo di reagire alle novità, specialmente se importanti.

Le stelle non sempre parlano chiaro, ma con le previsioni dell’Oroscopo del giorno, si cerca di rispondere al meglio agli eventi in corso. Innanzitutto, questa parte del mese di aprile è stata abbastanza particolare. Ci sono stati giorni di quiete ed altri nei quali i transiti hanno letteralmente fatto le bizze. Oggi subiamo gli effetti della Quadratura Sole-Plutone.

Non si tratta di un transito avverso, ma senza dubbio potente. Entrambi posti il primo a 28° dall’Ariete, e il secondo alla stessa distanza dal Capricorno, generano un contesto nel quale sarà difficile contenere le proprie emozioni, ma non solo. Pensiero, azione e sensibilità saranno tutti alterati da uno stato di fibrillazione continua.

La trasformazione intesa come evoluzione nella versione migliore di sé stessi, è un ottimo obiettivo, ma il cambiamento del momento non condurrà a questo. Ci saranno scontri per tutti, perché le stelle intrecciano il loro destino, e la strada per qualcuno si incepperà

Ecco come i fortunati e gli sfortunati vivranno la giornata.

Oroscopo: si riprende inaspettatamente il Sagittario

Si parla di ripresa inaspettata per il Sagittario perché ultimamente non è stato molto felice, stessa cosa per Ariete e Pesci. Tutti sempre pronti a combattere per il proprio sogno, ideale e amore, non c’è verso di tenerli a bada. Oggi è il momento migliore per fare qualcosa per sé stessi. Se sei del Leone sei il quarto ed è meglio se consulti le previsioni che ti riguardano da vicino.

Il Sagittario è carico di buone intenzioni, perché si è rilassato dopo tanto stress. In amore tutto procede tranquillo, ma è sul fronte lavoro che arriverà la proposta tanto attesa, si torna alla carica, ma con tanta positività. Consigli: ci saranno grosse novità nelle quali investire le tue energie, organizza tutto per tempo.

L’Ariete è coraggioso e pieno di forza non tanto al lavoro che è tutto normale, ma nei rapporti interpersonali ci sono delle ottime situazioni per passare dei pomeriggi e delle serate in tranquillità. Riscoprirai la spensieratezza che avevi perso. Consigli: approfitta della tranquillità per esprimere te stesso e conoscere gente, ti farà bene.

I Pesci sono inarrestabili sia in amore che al lavoro, perché le energie unite alla naturale attitudine alla creatività, renderanno i rapporti di entrambe le sfere produttivi e pacifici. Finalmente, dopo tanto disperarsi, si è schiarito il cielo. Consigli: manifesta i tuoi sentimenti, sei nel mood giusto per passare dei momenti felici con chi ami.

Brutta giornata per i Gemelli e qualche altro segno

Terribile e insostenibile giornata per Gemelli, Aquario e Vergine! Questa triade non riesce a mantenere la calma, anzi il nervosismo sembra avere sempre la meglio in questo periodo. E’ normale sentirsi tesi se qualcosa non va, ma non bisogna estendere la negatività agli altri. Il prossimo in lista è il Capricorno che deve assolutamente approfondire delle news che lo riguardano.

L’Aquario è insoddisfatto, la ragione? C’entra un’inaspettata impazienza. Che questo segno d’aria sia inarrestabile è risaputo, ma questo modo di essere non giova agli importanti obiettivi di lavoro tanto desiderati. Questo malessere si riversa nella sfera relazionale. Consigli: riprendi in mano la situazione, altrimenti sprofonderai nel pessimo che ti costringe a chiuderti e a perdere i risultati positivi dei sacrifici fatti, fai attenzione.

La Vergine è senza energie. Che si tratti di amore o lavoro, gli ultimi eventi l’hanno letteralmente prosciugata. Tanto che lo stesso svegliarsi presto e cercare di portare a termine tutti gli obiettivi della giornata, sembrerà un sogno lontano, condizione di norma impossibile per il segno in questione. Consigli: fai ciò che è indispensabile, meglio fare poche cose bene, che tante in maniera approssimativa.

I Gemelli sono nervosi e la sfera amorosa ne risente tremendamente. Questo perché ci sono delle situazioni che non tanto sono andate a buon fine, ed altre sono rimaste in sospeso. Quindi l’insoddisfazione prevale su tutto. Occhio alla sfera professionale, non bisogna perdere le occasioni in arrivo per questo atteggiamento. Consigli: non perdere la speranza, sei pronto a riprenderti, ma devi volerlo sul serio e credere in te stesso.