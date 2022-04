Signorini cambia tutto: la nuova opinionista del Grande Fratello vip è lei!

Spunta un nome incredibile per una delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, che sta preparando la settima edizione: di chi si tratta

L’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip è stata ormai archiviata, ma non è un segreto che qualcosa bolle in pentola in vista della prossima. Nulla di ufficiale, perché non ci sono conferme, ma la settima edizione del super realiy di Canale 5 dovrebbe arrivare puntuale a settembre. Come sempre, l’artefice del succo del programma, la compilazione del cast, è lui: Alfonso Signorini. Autore principale e conduttore, nonché colui che ha sostanzialmente i contatti diretti con i “vip” che chiama per proporgli l’esperienza nella casa. Tuttavia, ha grande importanza anche il micro cast degli opinionisti in studio.

Ormai si sono assestate su due persone, due donne: per la precisione. Nell’ultima edizione questo compito è toccato a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma potrebbero esserci dei cambiamenti. Infatti, e non è un segreto, Sonia, moglie di Paolo Bonolis, aveva detto che questa sarebbe stata la sua prima e ultima esperienza nel reality. Ecco perché Signorini si sarebbe messo alla ricerca di una sostituta. Anche la posizione di Adriana Volpe non è certa, ma potrebbe rimanere.

Grande Fratello, Alfonso Signorini cambia opinionista? Ecco il nome

Il nome che è spuntato al posto della Bruganelli è clamoroso: potrebbe essere, infatti, Manila Nazzaro. Sì, proprio lei: reduce da quest’ultima edizione, che poteva anche vincere. L’ex miss Italia si è dovuta arrendere poco prima della finale, ma ha comunque lasciato il segno in questa edizione. La notizia arriva da “Vero”, che ha riportato anche il commento della diretta interessata. A dirla tutta Manila ha già preso le distanze dalla possibile ipotesi. “Ho apprezzato molto sia la Volpe che la Bruganelli, anche se quest’ultima non ha espresso molta simpatia nei miei confronti”.

“Ma di certo non voglio prendere il posto di nessuno – ha spiegato – non penso di essere perfetta per quel ruolo. Serve un certo tipo di cinismo che personalmente non penso di avere”. La Nazzaro non è stata mai al centro di voci di gossip all’interno della casa: è felicemente sposata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che l’ha aspettata pazientemente. E al termine di questa esperienza i due si sono ritrovati per proseguire felicemente il loro matrimonio.