Riesci a trovare la rosa nascosta? E’ un rompicapo tremendo!

Ogni rompicapo è una sfida che permette di mettersi in gioco al 100%, quello di oggi è di tipo visivo. Occhio ai dettagli, ma anche al tempo, perché deve essere risolto in soli trenta secondi! Trova la rosa nascosta e risolverai il rompicapo, è un gioco che non puoi perdere.

Dovresti giocare soprattutto se sei un abile scrutatore, ma anche se vuoi tranquillamente passare dei minuti in nostra compagnia, e risolvere il rompicapo della rosa. Diciamo che non ci sono metodi assoluti per risolverlo, di certo se segui qualche piccolo consiglio, sarà possibile ottenere la vittoria, ma attenzione alla confusione. La stanza è ricolma di oggetti di ogni tipo, monitora la situazione in corso. Alla fine dell’articolo avrai la risposta!

E’ un rompicapo visivo, quindi significa che non ti servirà né fare dei calcoli matematici assurdi, né tantomeno usare chissà quale tipo di logica. L’obiettivo è quello di trovare la rosa, ma in questo caos non è così facile, soprattutto perché è una stanza a dir poco insolita per lo stile.

Inoltre, i trenta secondi che sarebbero serviti per la risoluzione sono abbondantemente trascorsi, quindi è arrivato il momento della resa dei conti. Avrai vinto la sfida, oppure ti ho sconfitto ancora una volta?

Rompicapo della rosa nascosta, ecco dove si trova!

Consapevoli del fatto che la sfida in questione era più ardua del previsto, la rosa c’è, è presente nella foto, ma è magistralmente nascosta dalla miriade di oggetti. Chi ha ideato l’immagine qui postata, è di sicuro un abile giocatore che ha studiato la posizione meno evidente proprio per trarre in inganno l’avversario.

Nel cerchietto in foto vedrai che la rosa si trova esattamente di fronte lo specchio, sopra il mobile di legno, dietro la scatoletta azzurra e accanto alle statue dei putti e il vaso cinese. Insomma, un’accozzaglia di roba anche di valore!

Ci sei riuscito da solo oppure hai toppato? Se ti piacciono le nostre sfide, prova un altro rompicapo visivo quello della farfalla immersa nel verde, è da non perdere. In ogni caso, sai che nel nostro sito troverai sempre un enigma da risolvere.

Restiamo aggiornati e ci vediamo al prossimo rompicapo, non mancare!