Un posto al sole anticipazioni: Roberto con le spalle al muro, tutto deciso

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 aprile 2022. Cosa accadrà prossimamente nella popolare soap

La settimana si è conclusa con questa domenica, ma il lunedì è dietro l’angolo e con esso arriverà un altro ciclo di puntate di Un Posto al Sole. La famosissima soap di Rai Tre riserva sempre sorprese e colpi di scena. Quelli che vedremo a partire da domani riguardano le vicende tra Stefano e Riccardo. Per quest’ultimo arriveranno anche dei problemi sul lavoro con cui dovrà fare i conti. Problemi anche per Ornella, che dovrà sistemare la situazione in ospedale, in particolare con Rossella.

E poi c’è il problema con Raffaele: i due si stanno allontanando, e la cose sembrano andare sempre peggio. Per quanto riguarda Samuel e Speranza, le cose tra loro saranno condizionate da un imprevisto che porterà non pochi problemi. Raffaele è molto preoccupato per come stanno andando le cose col suo matrimonio, ma Ornella sembra molto più presa da altre situazioni, in particolare quelle che riguardano l’ospedale. Rossella verrà a sapere che Riccardo le ha nascosto qualcosa, e questo la farà stare male.

Un posto al sole, relazioni a rischio e tensioni familiari

Invece, Roberto sentirà la mancanza di Marina, ma farà fatica ad ammetterlo a se stesso. Intanto, proprio Marina offrirà il suo aiuto a Chiara e Nunzio per colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Maurizio. Intanto, Speranza proverà a trovare una situazione ai problemi che ha col padre, e si farà aiutare da Mariella, Samuel e Guido. Espedito, a questo punto, tirerà fuori un’arma segreta che spiazzerà tutti. Anche Chiara sembra decisa e determinata ad andare avanti fino in fondo.

Ecco perché vuole confessare a Nunzio e dovrà decidere se stare vicino o meno alla sua ragazza. Arriverà anche il confronto tra Marina e Roberto, con lei che cercherà di impedire a lui e Lara di vedere l’albergo Petrone. Ma l’iniziativa, purtroppo, potrebbe rivelarsi controproducente per tutti. Invece, i rapporti tra Rossella e Riccardo sembrano essere sempre più tesi. Per quanto riguarda l’altra coppia, formata da Samuel e Speranza, loro potranno finalmente vivere il loro amore in tutta la sua interezza.