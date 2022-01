Un posto al sole anticipazioni: il segreto di Virginia

Le anticipazioni di Un posto al sole sono pronte a rivelare il segreto che nasconde Virginia. Tutta la verità verrà finalmente a galla.

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con appuntamenti nuovi di zecca che terranno compagnia i fedeli sostenitori di Rai 3 con avvincenti colpi di sena. Questa volta a scombussolare le dinamiche sarà un nuovo personaggio e non uno di quelli storici.

Stiamo parlando infatti di Virginia. Probabilmente il suo nome a primo impatto vi dirà poco e nulla, ma non temete perché ogni cosa avrà il suo senso e il suo ruolo si rivelerà essere fondamentale. In quanto è l’ex moglie di Riccardo Crovi, il nuovo fidanzato di Rossella.

I due hanno iniziato ad avere una relazione da poco tempo e lui la sta facendo entrare sempre di più nella sua vita, ma la figlia di Michele e Silvia dovrà fare i conti con la ex di lui che nasconde un terribile segreto proprio su di lui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un posto al sole anticipazioni: nuovo amore per Rossella

Anticipazioni Un posto al sole: il segreto di Virginia viene a galla

Le anticipazioni di Un posto al sole infatti sono pronte a rivelare che Virginia nasconde un terribile segreto. Un segreto che riguarda il suo rapporto con l’ex marito Ricardo Crovi. Questo segreto ovviamente scombussolerà ogni cosa e potrebbe mettere anche a rischio la sua relazione con Rossella, che da poco sembrava aver trovato una nuova stabilità a livello sentimentale dopo tutte le delusioni collezionate durante il corso di questi anni.

Ora il tutto potrebbe evolversi, ma sta a lei avere in mano le redini del proprio destino e di scegliere se fidarsi o meno del suo nuovo compagno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un posto al sole anticipazioni: doppio addio a Palazzo Palladini?

Questo però non è l’unico episodio che sconvolgerà le vite degli abitanti di palazzo Palladini. Anche la madre di Rossella, Silvia è pronta ad affrontare alcune complicazioni.

Suo cugino Guido, infatti, dopo aver provato più volte a far ricongiungere la proprietaria di Caffè Vulcano con suo marito, non vede di buon occhio il nuovo compagno di lei e è pronto a storcere il naso ogni volta che li incontra insieme. Questo potrebbe complicare e non poco le cose tra loro. In quanto il suo atteggiamento non proprio positivo non passerà inosservato dalla diretta interessata che inizierà ad interrogarsi non solo sul suo rapporto ma anche su quale sia la scelta giusta.

Spazio anche a Franco Boschi che dovrà fare i conti con l’assenza di sua moglie, lontana per lavoro, e dalla mancanza che questo provoca in Bianca, la loro bambina. Insomma le nuove puntate da Un posto al sole non sono affatto da perdere.