“Non voleva morire”: Sara Ricci struggente su Paolo Calissano

Sara Ricci è l’attrice che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare il dolore della morte improvvisa di Paolo Calissano. Il suo dolore

La morte di Paolo Calissano è stata una tragedia che ha sconvolto il pubblico italiano. Anche se era scomparso dalle scene da tempo, l’attore era rimasto nel cuore degli spettatori. Diventato famoso grazie a fiction di vario tipo, l’attore aveva vissuto degli ultimi anni molto complicati. Prima i problemi con la droga e l’arresto che ne è conseguito, poi una vita defilata e all’insegna della sofferenza. Infine la tragedia della sua morte: Paolo è stato trovato senza vita nella sua casa, morto ad appena 54 anni anni.

Una delle persone che gli è stato più vicino è Sara Ricci: anche lei attrice, collega di Calissano e sua grande amica. E’ stata intervista a “Verissimo” pochi giorni fa e ha raccontato la sua esperienza. “Ci eravamo un po’ persi nell’ultimo periodo, ma a Roma abitavamo nella stessa zona e lo incontravo spesso. Quando lo vedevo star bene ero felice”.

Leggi anche – Grave lutto nel cinema italiano: muore a soli 54 anni

Paolo Calissano, la tragedia della sua morte ha sconvolto Sara Ricci

La loro coppia, professionalmente parlando, è stata una delle più riconoscibili e apprezzate dal pubblico. Anche se nel privato i due non sembra esserci stata una storia d’amore. A tal proposito proprio Sara ha spiegato: “Tra noi c’era un grande amore, ma soltanto di tipo “amicale””, ha spiegato. Intanto è stata lei tra le prime a sapere della morte di Paolo, e si dice ancora incredula per quanto accaduto. Le cause della morte dell’attore non sono ancora chiare e si continua ad indagare.

Leggi anche – Gravissimo lutto per l’ex gieffino: morto il fratello a soli 31 anni

Ricci ha spiegato che l’ipotesi del suicidio non la convince, perché non ha elementi per dire che Calissano volesse togliersi la vita. “La sua fragilità – ha spiegato – era legata alla depressione, ma lui aveva voglia di riscatto, e anche di tornare a lavorare. Aveva fatto dei provini. Non mi sembrava una persona che volesse morire“. Abbiamo visto Calissano e la Ricci sul set di Vivere, e da allora questa coppia è entrato nell’immaginario del pubblico collettivo.