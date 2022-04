Anna Tatangelo: dopo l’addio a Gigi D’Alessio, un’altra cattiva notizia

Anna Tatangelo è una delle cantanti dalle voci più belle, oltre che ad essere diventata ormai un personaggio di spicco nella musica contemporanea. Dalle doti vocali eccelse non sempre però lo vita le ha da regalato delle gioie. Infatti, arriva l’ennesima batosta.

I personaggi del mondo dello spettacolo sono spesso vittime di pregiudizi. Si pensa che essendo famosi e ricchi di conseguenza abbiano un’esistenza felice. Non è assolutamente così, perché anche una donna bella e forte come Anna Tatangelo può subire degli smacchi che la fanno soffrire. Al di là del successo musicale, non ci sono dubbi sul fatto che è appena accaduto, e noi non possiamo non condividerlo con voi!

La cantante Anna Tatangelo è molto apprezzata dal panorama musicale italiano, tanto che si è spesso cimentata anche in apparizioni televisive e conduzioni, sia durante eventi musicali che in programmi come in All Together Now al fianco di volti amati come J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone.

Nei panni di giurata ha regalato delle perle in ambito di consigli musicali, ma anche esibizioni di grande intensità. Reduce dalla separazione con Gigi D’Alessio, noto e amatissimo cantautore neomelodico, aveva già ricevuto una bella batosta quando ha scoperto tramite il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che l’ex marito con il quale era stata per più di dieci anni, aspettava un figlio da Denise Esposito, attuale compagna.

Infatti, dopo la loro separazione entrambi hanno frequentato altre persone, lei stessa ha condiviso sui social la sua relazione con Livio Cori, ma le news non finiscono qui.

Anna Tatangelo riceve l’ennesima batosta, ecco la news

L’attore con il quale ha stretto la relazione è entrato subito nel mirino del gossip, ma sono stati loro gli stessi che più volte hanno rilasciato sia tramite social media come Instagram, che nei settimanali delle dichiarazioni scottanti. Ad esempio l’ultima è stata la confessione sulla verità del matrimonio, insomma non perdono tempo in chiacchiere. Ma è proprio in relazione a questo amore che viene sganciata la bomba di oggi!

Dai social questa volta non trapela nulla, né una dichiarazione di lei, né tantomeno delle frasi da parte di lui, c’è silenzio su Instagram. Non può dirsi lo stesso ancora una volta dalla redazione di Chi di quel chiacchierone di Alfonso Signorini. Infatti, è proprio da loro che viene sganciata la bomba!

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati! Ci hanno messo mesi per informare il pubblico della loro relazione, consacrata con gli scatti sui social media, ci metteranno la stessa tempistica per dire che è finita? I diretti interessati come già detto non hanno esposto alcuna verità, ma la mancanza di foto insieme e questa notizia sembrano presagire il peggio.

Di recente, la donna è stata protagonista del gossip, proprio per gli ultimi eventi della sua vita per i quali ha fatto delle dichiarazioni sull’amore molto profonde. Ma nonostante ciò, Anna sembra essere nuovamente la protagonista della fine di una relazione nella quale aveva investito tanto.

Inoltre, è sconosciuto il movente della rottura, in ogni caso noi non perderemo un solo aggiornamento, quindi restiamo sintonizzati.