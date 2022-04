Scegli l’orologio a cucù e scopri quale messaggio segreto ha il futuro per te con questo semplice test

L’orologio a cucù serve per monitorare il passaggio del tempo e ad ogni scoccare dell’ora sbuca un uccello, precisamente il cuculo.

Questo volatile ha un potere magico, ovvero sembra proprio che con il suo canto riveli cosa ha in serbo il futuro per te.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’orologio a cucù per scoprire quale messaggio ha per te il tuo futuro. Ti basterà fare una semplice scelta e scoprirai tutto.

Valutiamo le varie opzioni!

Test: dimmi quale orologio a cucù preferisci e scopri il suo messaggio segreto

In questo test dell’orologio a cucù ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli attentamente seguendo il tuo cuore e le tue sensazioni. Leggi poi il risultato corrispondente all’opzioni optata.

Solo così potrai scoprire quale segreto sul tuo futuro è nascosto nel tuo destino.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Il cuculo ha un messaggio segreto per te. Cerca di lasciare andare tutti i tuoi pensieri che ti stanno tormentando in questo ultimo periodo. Focalizzati, piuttosto, sulle cose veramente importanti.

Valuta quali sono le cose che valgono veramente la pena nella tua vita. Pensa solo a questi aspetti saldi e positivi della tua vita e lascia andare le tue ansie che ti distraggono nella tua vita di tutti i giorni.

Affronta le tue paure più nascoste e ritrova la serenità. Un ottimo modo per fare ciò è praticando la meditazione. Respira, focalizzati su di te e butta fuori. Ricentrati!

2) Due

Sei in un momento frenetico della tua vita. Avresti bisogno di almeno un mese di vacanze. Diciamoci, però, che ti impegni tanto il tempo, anche perché hai paura di fermarti a riflettere.

Se hai bisogno di un consiglio, fai il test dell’elefante.

Ti consigliamo di prenderti una pausa, un momento per te per cercare di pensare bene al tuo futuro. Scopri quali sono i tuoi desideri per la te del futuro, cosa ti piace veramente.

Ciò ti aiuterà a fare chiarezza mentale e a ricalibrare la tua via.

3) Tre

La tua scelta ci rivela che fino ad ora hai avuto tanto tempo per te, ma è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche.

Ti aspetta un periodo frenetico, ricco di eventi ma anche di soddisfazioni personali.

Prima di partire, però, fai un po’ di ordine attorno a te, ma anche dentro i te. Riposati in modo tale da partire con un bel carico di energia per la tua prossima avventura