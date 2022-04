Anticipazioni Uomini e Donne: pesanti liti in studio, Ida sott’accusa

Le Anticipazioni di Uomini e Donne non smettono di stupire il pubblico. Sotto accusa, al posto di Gemma, ormai c’è fissa Ida Platano!

Le anticipazioni di Uomini e Donne continuano senza sosta e fanno compagnia al pubblico della rete quando la trasmissione non va in onda, in quanto i vari appuntamenti con Maria De Filippi sono tutti registrati durante il weekend.

A rivelare che cosa è successo negli studi Elios di Roma nelle scorse ore è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che ha svelato in anteprima che cosa andranno a vedere i telespettatori durante i prossimi giorni in onda su canale 5.

Ormai il regno di Gemma Galgani è terminato da qualche tempo e al suo posto c’è ormai Ida Platano che ancora una volta si è trovata al centro dello studio a discutere con Tina Cipollari.

Tina e Ida hanno litigato ancora a Uomini e Donne e non sono mancate accuse da parte dell’opinionista nei confronti della dama.

Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Platano la nuova Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la nuova protagonista del Trono Over inizierà una conoscenza con un cavaliere giunto in studio appositamente per lei. Tina Cipollari, che ha avuto una forte discussione con Gianni Sperti, non ha fatto visto di buon occhio questa nuova uscita, accusando la migliore amica di Gemma Galgani, che ormai ha sempre meno spazio all’interno del programma, di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri.

Tra le due scatta l’ennesima discussione e l’opinionista ha avanzato una richiesta al cavaliere, che ha iniziato anche lui una conoscenza con un’altra donna. Tina, infatti, gli chiede di non intromettersi della conoscenza della Platano e di smetterla di invitarla a ballare altrimenti potrebbe compromettere quest’ennesima relazione. Ma il cavaliere le darà ascolto o tra loro due ci saranno nuovi avvicinamenti come quelli a cui abbiamo avuto modo di poter assistere durante le scorse settimane?

Ovviamente non sono mancati i protagonisti del Trono Classico, dove Luca Salatino sembra essere più vicino che mai ad una possibile scelta e a contendersi il cuore sembrerebbero essere la nuova arrivata Aurora e Soraia, con Lilli il rapporto è sempre più sfocato.