X-Files, 5 curiosità su una delle serie tv più misteriose di sempre

Oggi avrai la possibilità di scoprire alcune curiosità su X-Files che sicuramente ancora non conoscevi. Eccone cinque tutte per te

X-Files è sicuramente una delle serie televisive più misteriose e controverse degli ultimi trent’anni. Lo show è andato in onda dal 1993 al 2001, tornando poi con due miniserie tra il 2016 ed il 2018. Le avventure dei detective Mulder e Scully hanno appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo per 11 lunghissime stagioni. È probabilmente una delle produzioni sul paranormale più seguite di sempre.

Il creatore della serie è Chris Carter, il quale ha diretto anche un film del 2008 ispirato allo show televisivo. Fino all’approdo in televisione di Smallville, questa serie è stata la più longeva nell’ambito del genere fantascientifico. La casa di produzione è Fox, che ha distribuito il prodotto in tutto il mondo. Le prime stagioni di X-Files sono andate in onda nel nostro paese su Italia Uno.

Oggi scopriremo alcune curiosità su questa serie televisiva che probabilmente ancora non conoscevi.

X-Files: le 5 curiosità che non conoscevi su questa serie televisiva

Come abbiamo già fatto per altre produzioni statunitensi, oggi vogliamo raccontarti alcuni retroscena su una delle serie televisive più seguite degli ultimi decenni. Si tratta di X-Files: ecco cinque curiosità su questo show:

Il ruolo di Gillian Anderson: per il ruolo di Dana Scully, Fox avrebbe voluto un’attrice alta, bionda, prosperosa e con le gambe lunghe. In un secondo momento è stata scelta Gillian Anderson, all’epoca venticinquenne.