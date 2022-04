I segni zodiacali che non vanno d’accordo con il Toro

Il Toro è un segno che non va d’accordo con tutti. Ci sono alcuni segni zodiacali che proprio non sopporta: ecco quali sono

Alcuni segni zodiacali hanno un rapporto privilegiato con pochi segni, mentre possono entrare in conflitto con altri. Le caratteristiche di un segno non si sposano alla perfezione con tutti. Per questo motivo, esistono segni zodiacali che vanno molto d’accordo tra di loro, altri che riescono a convivere civilmente ed altri ancora che proprio non riescono a sopportarsi.

Il 21 aprile siamo entrati nel periodo del Toro. A partire da questa data, il Sole è entrato in orbita con questo segno. Ed è proprio il Toro il protagonista della classifica di oggi. Esistono alcuni segni con i quali proprio non riesce ad andare d’accordo. Di quali si tratta? Pensi che ci sia anche il tuo segno? Scopriamo insieme quali sono i tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con il Toro.

Tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con il Toro

Dopo aver scoperto quali sono i segni che vanno d’accordo con il Toro, oggi è il turno di quelli che, al contrario, non riescono ad avere una civile convivenza con questo segno dello zodiaco.

Ariete: al terzo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non vanno d’accordo con il Toro perché mettono troppa irruenza in tutto ciò che fanno. L’Ariete tende a voler comandare e il Toro non può sopportare questo atteggiamento. Entrambi sono segni testardi e difficilmente riusciranno a riconoscere le proprie colpe.

Gemelli: questo è uno dei segni più riservati dello zodiaco. Nonostante questo, il problema principale che impedisce a questi due segni di andare d’accordo è il ritmo. Il Toro è lento, i Gemelli vanno sempre di fretta. Il Toro cerca sempre l’aiuto altrui per fare qualcosa, i Gemelli sono più autonomi. Il Toro è un segno molto fedele mentre i Gemelli non lo sono. Questi due segni non hanno nulla in comune e quindi non si sopportano.

Acquario: il primato va all’Acquario. Questo è il segno che va meno d’accordo con il Toro. Sono troppo diversi, il Toro è molto concreto mentre l’Acquario è sempre con la testa tra le nuvole. La spensieratezza dell’Acquario impedisce al Toro di trovare un motivo per amarlo. E infatti spesso si odiano.