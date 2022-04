LDA rompe il silenzio dopo l’eliminazione di Amici 21, spiazza i fan con un annuncio e spunta un retroscena su papà Gigi D’Alessio.

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, non è riuscito a conquistare la finale di Amici 21. Il terzogenito del cantautore napoletano ha perso il ballottaggio finale contro Nunzio abbandonando definitivamente la scuola. Un’eliminazione che ha spiazzato il pubblico del talento show a causa delle anticipazioni che avevano annunciato l’addio di Nunzio.

Luca D’Alessio ha così lasciato la scuola di Maria De Filippi con le sue lacrime, ma anche quelle dei compagni, in primis quelle di Luigi Strangis e Albe. Tornato a casa, LDa è tornato anche sui social con una serie di storie pubblicate su Instagram con cui ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, ma anche con un clamoroso annuncio.

LDA, grande annuncio dopo l’eliminazione di Amici 21

L’avventura di Luca D’Alessio all’interno della scuola di Amici 21 è stata molto intensa. Sin dalle prime settimane, infatti, ha dovuto affrontare dure critiche da parte di Anna Pettinelli che non ha mai riconosciuto in lui un talento. Papà Gigi D’Alessio, invece, è sempre rimasto in disparte bacchettando anche il figlio Luca di fronte ad alcuni suoi atteggiamenti. Proprio su Gigi D’Alessio, Maria De Filippi ha svelato un retroscena salutando Luca che, per il compleanno, aveva ricevuto dal padre anche un messaggio speciale.

“Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, per dirmi di aiutarti o altro. Mai, non è mai successo davvero. Nonostante abbia il mio cellulare e io ho il suo. Non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale quest’anno. No, ma non è maleducazione. Secondo me è stata una scelta sua”, sono state le parole di Maria De Filippi.

Dopo l’eliminazione, sul proprio Instagram, Luca, in merito all’avventura ad Amici, ha detto: “Ragazzi ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state regalando. È stata un’esperienza stupenda che ricorderò per tutta la vita. Voi, la produzione, la redazione, Maria, i vocal coach. Sono stati tutti speciali, dalla prima all’ultima persona”.

Luca, inoltre, ha sorpreso i fan con un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan. A mezzanotte, infatti, uscirà “Bandana”, il suo nuovo singolo e i fans sono pronti ad acquistarlo. L’eliminazione del figlio di Gigi D’Alessio, infatti, sta facendo rumore e sono tanti i commenti su Twitter da parte dei fan che non condividono la scelta dei giudici.