Ida Platano e Riccardo Guarnieri: spunta il clamoroso retroscena che cambia tutto

Nuovi scenari sul presunto ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre un’ex dama di Uomini e Donne fa una rivelazione

Gli amori che nascono nello studio di Uomini e Donne si rincorrono, si susseguono. Rinascono, muoiono e infine sembrano non dire mai addio davvero. Come cantava Venditti fanno giri immensi e poi ritornano. Bisognerebbe chiedere a Ida Platano e a Riccardo Guarnieri, che sono i due protagonisti del Trono Over, tra i più amati dal pubblico. Ancora una volta loro due sono tornati al centro delle attenzioni e del gossip. Il motivo è che il cavaliere pugliese ha cercato un altro amore, ancora una volta nello studio di Maria De Filippi.

Ma a quanto pare le attenzioni sono state tutte proprio per la sua ex. Ecco perché si parla, ovviamente, di un ritorno di fiamma e con colpi di scena che stanno di nuovo per arrivare. Ida e Riccardo, intanto, sono finiti nel mirino di una ex “dama”, che ha spiegato qualcosa di sorprendente. Si tratta di un tira e molla tra i due, che sembrano proprio non volersi perdere. Il rapporto tra i due è stato chiarito in una delle ultime puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, la verità tra Ida e Riccardo

Ed è evidente che tra i due resta una forte intesa. Dopo molti chiarimenti è arrivata la pace con l’immancabile ballo. Però il pubblico è indispettito, perché pubblicamente i due dicono di non voler riprendere la loro storia. Ecco che puntuale è arrivato l’attacco di Tina Cipollari, che critica molto questo riavvicinamento. L’accusa nei confronti di Riccardo è che ha fatto soffrire molto Ida, ecco perché l’opinionista vorrebbe mettere in guardia la donna.

E non sono mancate nemmeno le accuse che loro due possano in qualche modo prendere in giro il pubblico. A leggere i commenti dei social, la sensazione sembra proprio quella. Chissà se la “coppia” proverà a dimostrare il contrario. In effetti anche il pubblico in studio ha applaudito Tina durante le sue ex accuse. A queste hanno fatto eco anche le parole di Barbara De Santi, ex del programma, che ha detto che sia Riccardo che Ida non sono stati del tutto sinceri.