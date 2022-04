Manila Nazzaro delusa da Giulia Salemi: lo sfogo dell’ex Miss Italia

Manila Nazzaro delusa da Giulia Salemi e le sue parole: lo sfogo dell’ex Miss Italia scatena il web e lei risponde così.

Manila Nazzaro affida a Twitter un suo pensiero su Giulia Salemi scatenando la reazione dei fan dell’influencer a cui lei risponde ancora sul famoso social network. L’ex Miss Italia, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6 durata quasi sei mesi, sta recuperando tutto ciò che è stato detto su di lei mentre era nella casa.

Dopo aver letto alcune dichiarazioni fatte da Giulia Salemi sul suo conto lo scorso dicembre, la Nazzaro ha affidato a Twitter la propria delusione per aver letto quelle parole. Il tweet dell’ex Miss Italia ha rapidamente fatto il giro del web scatenando la reazione dei fan della Salemi a cui Manila ha replicato spiegando il proprio punto di vista.

Manila Nazzaro scatena le critiche dei fan di Giulia Salemi: lei replica così

“Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che ‘il tempo è galantuomo’ e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…“. Con queste parole la Nazzaro ha commentato le dichiarazioni fatte da Giulia Salemi al GFVip Party lo scorso dicembre.

All’epoca, la Salemi criticò la Nazzaro che, dopo una lite con le principesse Selassiè, aveva detto: “Voi di vip non avete niente, ringraziate di stare qui“. Non condividendo il pensiero della Nazzaro, la Salemi, tra le altre cose, aveva detto: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma”.

Leggere tali parole ha colpito molto Manila Nazzaro che, negli scorsi giorni, ha dovuto fermare i propri impegni. Le parole dell’ex Miss Italia, però, non sono piaciute ai fan della fidanzata di Pierpaolo Pretelli che ha affrontato un problema di salute.

La Nazzaro, così, di fronte a chi le ha fatto notare che le parole della Salemi risalgono a dicembre, ha aggiunto: “Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo”.

Non volendo, poi, alimentare altre critiche, ha concluso così: “Il tempo è galantuomo e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggere con attenzione grazie e qui mi fermo. Buona vita a tutti”. Giulia Salemi replicherà alla Nazzaro?