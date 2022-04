LDA e il messaggio di papà Gigi D’Alessio prima di Amici 21

L’emozionante messaggio per LDA da parte di Gigi D’Alessio, il padre del concorrente di Amici. L’occasione fu il suo recente compleanno

In questa edizione di “Amici” 21 c’è anche un figlio d’arte. Pur camuffando il suo vero nome, tutti sanno che LDA (Luca D’Alessio) è il figlio di Gigi, il famosissimo cantautore. Un cognome pesante, sia perché il padre è un artista di grande successo con una carriera prestigiosa che va avanti da decenni, sia perché suo padre è un personaggio molto popolare in tv e assai carismatico. Insomma, il paragone verrebbe spontaneo e sarebbe stato un peso troppo grosso per il giovane Luca. Tra l’altro padre e figlio e sono molto diverso. Gigi, complice ovviamente l’età e la lunga esperienza sul palco, è sciolto, spigliato e spontaneo.

Il figlio, giovanissimo e agli esordi nel mondo dello spettacolo, appare come un ragazzo timido e introverso, che deve sforzarsi per mostrarsi in maniera spontanea. Tutto molto normale, considerando la sua età: ma ciò che conta è che Luca ha un talento indiscutibile. Seppur cimentandosi con un genere diverso da quello del padre, mostra la sua stoffa di cantante e di autore. Il ragazzo ha scelto “Amici” per farsi conoscere nel mondo dello spettacolo italiano. Suo padre Gigi non ha mai commentato apertamente la sua scelta, ma ha fatto capire di sostenere e di appoggiare questo percorso.

Amici, la bellissima dedica di Gigi D’Alessio per LDA

Tuttavia, con grande sensibilità e stile, Gigi parla poco del figlio, lasciando che LDA faccia la sua strada. Lo stesso vale per il ragazzo, che mostra di voler “allontanare” il suo cognome famoso, in modo da non influenzare la giuria e il pubblico. La scelta di evitare di usare “D’Alessio” la dice lunga sulla maturità della scelta del ragazzo. Tuttavia sono pur sempre padre e figlio e innamoratissimi. Qualche giorno fa Gigi ha dedicato un bel post a Luca per il suo compleanno. Vogliamo ricordarlo ora che LDA è in ballottaggio per l’eliminazione, e questa potrebbe essere la sua ultima apparizione nel talent di Maria De Filippi.

“Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto – ha scritto Gigi D’Alessio su Instagram – con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”. Questo il bel messaggio di Gigi per il figlio.