Patrick Dempsey, cinque curiosità sull’attore statunitense

Oggi avrai la possibilità di scoprire cinque curiosità su Patrick Dempsey, l’attore statunitense che è tornato da poco sugli schermi italiani

Patrick Dempsey è sicuramente uno degli attori più amati dal pubblico, in particolare quello femminile. Questo attore è nato il 13 gennaio 1966 a Lewiston, un comune statunitense della Contea di Androscoggin, nello Stato del Maine. Il suo personaggio più famoso è sicuramente il dottor Derek Shepherd nella serie tv Grey’s Anatomy, ma Dempsey ha lavorato in numerosi progetti importanti durante la sua carriera.

Oggi scopriremo alcune curiosità su questo attore anche se la più curiosa è sicuramente l’assenza di candidature ai premi più ambiti per chi fa questo mestiere. Nonostante l’interpretazione di molti personaggi amati dal pubblico, Dempsey non è mai stato candidato al Premio Oscar o ad un Golden Globe. Ma c’è ancora tempo per l’attore statunitense. Ecco le cinque curiosità su Patrick Dempsey che sicuramente non conoscevi.

Patrick Dempsey, 5 curiosità sull’attore statunitense

Patrick Dempsey è tornato ieri in onda con la seconda stagione di Diavoli, nella quale recita con un collega italiano molto famoso. Oggi vogliamo svelarti alcune curiosità su questo attore che, forse, non avevi ancora letto da nessuna parte.