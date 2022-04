Clamoroso ritorno al Grande Fratello Vip: ormai è tutto deciso

Tutto è deciso: un clamoroso ritorno al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip, dopo sei mesi di registrazione, è finito da più di un mese con la vittoria della Princesse, Jessica Selassié.

Alfonso Signorini, conduttore del reality show, non perde tempo e sta già pensando a quali saranno i nomi per la prossima edizione.

Il direttore del settimana Chi sa il fatto suo e anche quest’anno si è portato a casa milioni di ascolti costanti per tutta la durata del GF Vip.

Sembra proprio che Alfonso voglia far tornare una ex gieffina al Grande Fratello. Scopriamo insieme chi farà un clamoroso ritorno nella Casa più spiata d’Italia

Clamoroso ritorno di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: tutto deciso

Soleil Sorge, influencer di origine sud americana, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo triangolo artistico con Alex Belli e Delia Duran, ha fatto molto discutere sia dentro che fuori dalla Casa.

L’ex gieffina ha conquistato consensi come non. E’ autoironica, schietta e provocatoria; insomma, o la odi o la ami. C’è chi crede che abbia utilizzato il triangolo a suo comodo e chi invece pensa che sia stata la vittima. Una cosa è certa: ha fatto molto parlare di sé.

Proprio grazie al reality show, adesso Soleil ha cominciato una nuova avventura come opinionista de La Pupa e il Secchione in compagnia di Federico Fashion Style e Antonella Elia con la conduzione di Barbara D’Urso.

Mentre l’ex fidanzato Luca Onestini le lancia una frecciatina velenosa, arriva la clamorosa notizia: il ritorno di Soleil Sorge al GF Vip.

A rivelare l’indiscrezione ci pensa il giornale Leggo. Non entrerà come concorrente un’altra volta, bensì coprirà il ruolo di opinionista.

“Su Soleil Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi” scrivono e concludono: “Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip“.

Ebbene sì. Dopo questo ultimo anno che ha visto sulle sedie di opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è già tempo di cambiare. La moglie di Paolo Bonolis, conclusa la sesta edizione, rivelò di non voler più svolgere questo ruolo per poter tornare al suo lavoro.

Quindi adesso il posto è libero.

I fan della Sorge sono contentissimi dopo questa notizia, mentre c’è chi non la vorrebbe proprio vedere. Il pubblico è diviso, ma quasi sicuramente sarà proprio lei la protagonista del GF Vip 7, mentre spunta il nome della mamma di un’amatissima ex gieffina come prossima concorrente.

Il clamoroso ritorno di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip è avvenuto prima di quanto si potesse pensare. Io personalmente non credo che sia un ruolo adatto a lei nonostante a La Pupa e il Secchione sia abbastanza equa. Il fatto che lei non sia la protagonista, ma faccia l’opinionista non so quanto le possa andare a genio