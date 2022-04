Carola Puddu innamorata di Luigi Strangis? Dopo l’esperienza ad Amici 21, lei svela tutta la verità in diretta.

Carola Puddu, ospite della puntata di Verissimo del 23 aprile, parla ai microfoni di Silvia Toffanin dell’esperienza vissuta nella scuola di Amici, ma anche del rapporto con Luigi Strangis. Tra Carola e Luigi, sin dalle prime settimane di permanenza nella scuola di Maria De Filippi, era nato un rapporto davvero speciale. Un’amicizia che non si è trasformata in amore, almeno da parte di Luigi, ma cosa prova davvero Carola per il cantante?

Dopo aver trascorso gli ultimi momenti nella casetta della casa di Amici 21 con Luigi, ai microfoni di Verissimo, Carola ha svelato quali sentimenti prova per Luigi e cosa sogna per il loro futuro.

Carola Puddi, ecco i sentimenti per Luigi Strangis dopo Amici 21

Bellissima, sorridente e felice dell’esperienza vissuta ad Amici 21 e del futuro che la aspetta, Carola, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, si è soffermata sul suo rapporto con Luigi a cui ha confessato di provare dei sentimenti importanti poco prima di lasciare definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

Sincera, ma anche imbarazzata, la giovanissima Carola che, per inseguire il sogno di diventare una ballerina ha lasciato la casa di famiglia quando era giovanissima, a Silvia Toffanin ha aperto il suo cuore confessando la verità su Luigi che continua ad essere un allievo della scuola che torna in onda stasera con una nuova eliminazione che sta già facendo rumore.

“Certi legami non hanno bisogno della storia romantica tutta rose e fiori. Per me l’amore vero è l’amore incondizionato, dove può succedere di tutto, ma tu sai che ci sei per questa persona e questa persona c’è per te. Lui è sempre rimasto, non abbiamo mai smesso di volerci bene”, ha spiegato Carola aggiungendo di aver sempre visto in Luigi il suo punto di riferimento all’interno della scuola. Carola, inoltre, ha spiegato che, non avendolo vissuto, non può realmente dire se sia innamorata spiegando però di considerare Luigi “una persona importante”.

Carola, poi, ha espresso tutta la sua stima professionale per Luigi che ha definito una rockstar augurandosi di poterlo rivedere e di poter assistere ai suoi concerti in futuro. “Non so cosa succederà, se qualcosa succederà, a me importa solo che mi stia vicino voglio solo che mi voglia bene, io gli ho voluto bene, mi manca tanto, tantissimo“, ha concluso Carola lasciando al tempo tutte le risposte.