Scelta a sorpresa a Uomini e Donne, ma manca la più discussa!

Scelta a sorpresa nella registrazione di Uomini e Donne del 23 aprile: la coppia lascia ufficialmente lo studio, ma manca la più discussa.

Una registrazione clamorosa di Uomini e Donne si è appena conclusa. Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, una coppia ha, a sorpresa, lasciato ufficialmente la trasmissione per poter vivere la propria storia senza telecamere.

Una scelta che nessuno si aspettava e, alla quale, non ha assistito la dama più discussa con cui il cavaliere che ha lasciato lo studio per vivere la sua favola d’amore, ha avuto una storia che non si è conclusa nel migliore dei modi. La sua assenza, infatti, sta facendo particolarmente rumore.

Anticipazioni Uomini e Donne: una coppia lascia lo studio, ma la dama bersagliata da Tina Cipollari è assente

Chi è la nuova coppia che si è formata nel parterre del trono over di Uomini e Donne e che ha deciso di lasciare ufficialmente la trasmissione? Al centro dello studio, con Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari ad ascoltarli, si sono accomodati Diego Tavani e Aneta. Il cavaliere che ha avuto una storia con Ida Platano che, nella scorsa puntata, si è presentata con un look inedito, frequentava Aneta da diverse settimane.

Durante le varie puntate del dating show di canale 5 ha più volte sottolineato di stare bene con Aneta e di cominciare a provare dei sentimenti. Anche Aneta, pur essendosi definita molto diffidente nei confronti degli uomini, si è lasciata andare ammettendo di stare bene con lui.

Essendo entrambi di Roma, Diego e Aneta hanno così avuto modo di frequentarsi con continuità fino all’annuncio di oggi: l’uno di fronte all’altra, Diego e Aneta hanno annunciato l’addio alla trasmissione lasciando il programma in coppia. Alla scelta, però, non ha assistito Ida Platano che, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” non era presente alla registrazione.

Per una coppia che si è formata, un’altra si è detta addio. Riccardo Guarnieri che ha fatto chiarezza su Ida Platano, infatti, ha chiuso la conoscenza con Mariagrazia con cui aveva cominciato ad uscire dopo la fine della frequentazione con Gloria. Esattamente come aveva previsto Tina, la conoscenza con Mariagrazia è finita dopo poche settimane.

Per Alessandro Vicinanza, invece, è scesa una ragazza che ha deciso di tenere per conoscerla meglio mentre non è stato affrontato l’argomento Luca Salatino. Il tronista, anche oggi, non ha annunciato la sua scelta tra le corteggiatrici Aurora, Lilli e Soraia. Esterna con Andrea per la tronista Veronica Rimondi.