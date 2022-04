Luca Onestini, frecciatina a Soleil a La pupa e il secchione: la reazione di lei

La storia tra Luca Onestini e Soleil Sorge ha tenuto banco a lungo tra gli appassionati di gossip. Colpo di scena alla Pupa e il Secchione

Un colpo di scena a La Pupa e il Secchione che ha rievocato antichi scenari. Quelli di Uomini e Donne, e della storia tra Soleil Sorge e Luca Onestini. Si tratta di una “love story” nata nel salotto di Maria De Filippi, con lui nel ruolo di tronista e lei in quello di corteggiatrice. Lui la scelse, ma poi le cose sono naufragate una volta fuori la trasmissione. In particolare, fece scalpore il tradimento di lei nei suoi confronti.

Ebbe una relazione con Marco Cartasegna, proprio mentre Onestini partecipava al Grande Fratello Vip. Il pubblico ricorderà che il fratello di Luca intervenì nella casa per avvisarlo di quanto stava accadendo. Ovviamente l’episodio è stato fatale per la loro relazione, visto che poi i due si sono lasciati. A dirla tutta pare che la coppia ha fatto uno sforzo per provare a salvare la relazione, ma il nervosismo e le ripicche hanno prevalso nel tempo.

Luca Onestini e Soleil Sorge, volano scintille nonostante i tanti anni passati

Nonostante siano passati anni dalla fine della loro storia, tra i due non sembra scorrere buon sangue. Luca dovrebbe avere buoni motivi per riservare del rancore verso Soleil, ma in realtà non si capisce cosa spinga lei a punzecchiare il suo ex fidanzato ed essere ostile nei suoi confronti. “Posso definirlo un conoscente, a malapena”, ha spiegato lei, che oggi vediamo a La Pupa e il Secchione.

“In questi anni non ci siamo più sentiti e nemmeno parlati, e non abbiamo più riallacciato i nostri rapporti. Sono passati molti anni ormai – ha detto – e non ho alcun rancore verso di lui”. Questo il racconto della Sorge a Verissimo un po’ di tempo fa. Parole che urtarono Onestini, che aveva definito triste il comportamento di Soleil: “Difendiamo sempre le nostre emozioni. Triste provare a cambiare la realtà per attaccare un’altra persona. Questo è proprio essere rancorosi”.