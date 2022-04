Catia Franchi, chi è la dama di Uomini e Donne: la figlia Noemi al centro del gossip

Catia Franchi è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne, ma non tutti sanno che sua figlia è stata al centro del gossip.

Catia Franchi è una delle nuove dame che da qualche settimana a questa parte stanno popolando gli studi del Trono Over di Uomini e Donne. Il suo esordio agli studi Elios di Roma, a differenza di altri suoi colleghi, non è di certo passato inosservato in quanto in men che non si dica si è fatta subito notare.

La dama, infatti, senza utilizzare mezzi termini, ha subito stroncato l’atteggiamento adottato da Biagio Di Maro con le donne che frequenta, chiedendogli che tipo di uomo è uno che si comporta come fa lui. Il suo sfogo non è passato inosservato e in molti hanno riconosciuto una certa familiarità nel suo volto. Questo perchè Catia è la sorella di Elisabetta Franchi, nota designer di moda nostrana, ma non solo.

Sua figlia Noemi, non molto tempo fa, è stata anche una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa ed il motivo vi spiazzerà.

Uomini e Donne: chi è la nuova dama del Trono Over Catia Franchi

Catia Franchi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è da poco apparsa a Uomini e Donne, dove nella scorsa puntata in studio c’è stato un grande scompiglio, e si è fatta subito notare a causa del suo forte temperamento.

La dama vive in provincia di Bologna e sua figlia, Noemi Michelini, è stata al centro della cronaca rosa in quanto si è chiacchierato di un suo possibile flirt al fianco di Tomaso Trussardi, ex di Michelle Hunziker. La relazione tra i due però è stata subito smentita e sembrerebbe che non ci sia nulla tra loro anche se la notizia ha rapidamente fatto il giro della rete ed ora l’attenzione mediatica si è spostata tutta su Catia Franchi a Uomini e Donne che siamo sicuri regalerà grandi gioie al pubblico del piccolo schermo degli italiani che non vede l’ora di vederla in azione alle prese con i cavalieri del Trono Over.

La sorella di Elisabetta Franchi a Uomini e Donne ha tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste indiscusse delle show.