E’ stato il ballerino più amato della prima edizione di Amici: eccolo oggi

Il ballerino protagonista della notizia di oggi, è stato una star ad Amici di Maria De Filippi. Il noto format dedicato ai giovani talenti ne ha fatta passare di acqua sotto i ponti, ma nel corso degli anni la strada per il successo degli artisti è andata avanti. Lo testimonia il percorso dell’ex stella più amata.

C’è sempre uno spettacolo nuovo, infatti non si può perdere nemmeno una sola puntata di Amici di Maria De Filippi, figuriamoci un’intera edizione! Nel corso degli anni possiamo confermare che sono stati sfornati un gran numero di talenti, ma a volte si parla poco delle vecchie stelle. Specialmente se si parla della primissima edizione, ma non ci sono dubbi sul successo ottenuto. Oggi ricordiamo una vecchia gloria.

Siete a conoscenza del fatto che la primissima edizione del talent aveva un altro nome? S chiamava Saranno Famosi, e non Amici, ma sostanzialmente le situazioni erano simili. Diciamo che forse un tempo era più facile vedere i giovani talenti, cimentarsi in qualcosa di diverso rispetto la propria arte, non era strano ascoltare un ballerino stonare una canzone, perché l’obiettivo era quello di formarsi a tutto tondo.

Così, passano gli anni e con questi cambiano anche le dinamiche televisive. Attualmente, non vediamo più i ballerini cantare e viceversa con i cantanti, ma ci sono comunque degli spettacoli in scena davvero emozionanti.

La danza e il canto sono sempre protagonisti, e dal passato non possiamo dimenticare il ballerino più amato, perché oggi è andato lontano.

Amici: ex ballerino amato com’è oggi, lo riconoscete?

Come già detto, sono stati tanti i talenti lanciati dal noto programma, basta ricordare i ballerini che sono volati fino ad Hollywood per lavoro. Il ballerino di cui parleremo oggi, non è arrivato fino agli States per arricchire la propria carriera e il bagaglio di esperienze, ma senza dubbio è stato una stella e personaggio di punta di Amici quando ai tempi aveva il nome di Saranno Famosi. Ecco com’è diventato oggi!

Si tratta proprio di Ermanno Rossi! I veterani del programma non possono dimenticarlo, perché è stato un ballerino molto amato, specialmente per i suoi modi garbati ed educati. Riconoscente a Maria De Filippi che definisce una grande persona, umile e pronta all’ascolto, subito dopo il talent ha vinto il provino per Buona Domenica, programma nel quale è rimasto per sei anni come ballerino professionista.

Ai tempi dei programma aveva una relazione con Francesca Sperani, con la quale gestisce On stage, la loro scuola di danza, anche se non sono più fidanzati. Con un rapporto civile e cordiale, gestiscono al meglio il loro progetto, ottenuto anche grazie al cachet accumulato durante le puntate di Buona Domenica.

Rossi guadagnava 1500 euro a puntata, traguardo che gli ha permesso di investire in questa scuola di danza, che da sempre era il suo sogno, ma essendo un giovane umile non avrebbe avuto i mezzi per aprirla.

Adesso, è fiero della sua carriera, perché ha la possibilità di gestire a Bergamo questa scuola di danza di un certo livello. Infatti, insiste sulle stesse argomentazioni fatte dalla maestra Celentano in trasmissione: la danza è un’arte e necessita sacrifici e certi requisiti. Per cui adesso sembra essere più complicato insegnare in questo modo agli allievi di oggi che sembrano più permalosi di quelli del passato.

Davide Loricchio è una delle stelle lanciate dalla scuola di Ermanno Rossi, tanto che ha firmato un contratto con la Royal Ballet di Londra. Insomma, un grande successo sia per il giovane, che per l’insegnante. Nella stessa edizione anche un altro artista è andato lontano, evidenziando quanto la prima annata sia stata una garanzia.

Così, gli anni passano, ma la passione per la danza e l’arte crescono e maturano nel tempo.