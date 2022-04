Sophie Codegoni “tradisce” Alessandro Basciano? Ha occhi solo per Lui

By

Sophie Codegoni ha occhi solo per Lui! “Tradisce” Alessandro Basciano?

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha partecipato a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Uscita alla semifinale, l’ex gieffina ha dato prova di essere una ragazza sincera, più matura della sua età e anche molto simpatica. Non ha mai avuto paura di esprimere il suo pensiero sempre in modo educato.

Sophie, entrata nella Casa, ha anche trovato l’amore con Alessandro Basciano. I due si sono piaciuti sin da subito e, nonostante qualche litigio, adesso sono innamoratissimi.

Ma ecco che arriva il “tradimento“: la Codegoni ha occhi solo per Lui. Scopriamo insieme di chi si tratta

Usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra più solida che mai.

I due sono sempre insieme e hanno pure deciso di andare a convivere, un po’ a Roma e un po’ a Milano. Mentre l’ex gieffina viene pizzicata con l’uomo della sua vita, sembra che l’amore di Sophie sia diretto verso un’altra persona.

Lui si chiama Nicolò ed è il figlio del bel Basciano e della sua ex Clementina Deriu. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne rivelò di aver messo la testa a posto dopo aver scoperto che la sua compagna era incinta.

L’America Smile vede suo figlio quando torna dalla Spagna ed è perdutamente innamorato di lui. Ma anche Sophie ormai ha occhi solo per Lui.

Sophie, quando era dentro la Casa, raccontò di aver fatto quasi da mamma a suo fratello. Si è presa cura di lui cucinando, portandolo a scuola e stando con lui per pomeriggi interi mentre sua mamma era a lavoro.

L’ex gieffina ama i bambini e per lei non è affatto un peso il fatto che Alessandro abbia Nicolò, anzi.

Il suo ex corteggiatore Mattero Ranieri rivela tutta la verità sulla Codegoni, mentre lei pubblica storie su Instagram in compagnia di Nicolò.

Giocano e scherzano insieme e più volte Sophie si diverte a far ingelosire il bel Basciano con suo figlio.

La Codegoni crede che Alessandro sia la sua anima gemella e non vede l’ora di costruire una famiglia tutta sua. Essendo che i suoi genitori sono separati, ha sempre avuto il sogno di ostruire una famiglia solida ed eterna. Sophie sogna ad occhi aperti.

L’ex gieffina “tradisce” Alessandro Basciano con il piccolo e bel Nicolò. Nessuna preoccupazione per l’American Smile, ma solo tanta felicità