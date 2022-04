Meghan Markle è incinta? Il sospetto sulla duchessa

Meghan Markle ha accompagnato suo marito Harry agli Invictus Games. C’è chi è convinto che sia incinta. Ecco il dettaglio che conferma il sospetto

Meghan Markle è presente agli Invictus Games insieme a suo marito Harry. La loro presenza in Olanda era stata annunciata diversi mesi fa, quando in Inghilterra era ancora molto accesa la polemica sulla loro presunta (poi confermata) assenza alle commemorazioni in onore del Principe Filippo di Edimburgo. Si tratta del primo viaggio in Europa da parte dell’ex attrice statunitense dopo la ‘Megxit’.

Da quando i Sussex hanno lasciato la Royal Family, infatti, soltanto Harry è tornato in patria, in occasione del funerale del nonno e per inaugurare una statua in onore di Diana Spencer. In quel frangente, molti osservatori avevano notato una certa freddezza con suo fratello William. Adesso i Sussex sono regolarmente in Olanda, in occasione dei giochi riservati ai reduci di guerra.

La presenza degli ex reali a questo evento ha attirato l’attenzione di molti curiosi, accendendo la luce dei riflettori sugli Invictus Games. Probabilmente era questo l’intento del Principe Harry quando ha deciso di accettare l’invito. Secondo alcuni osservatori, Meghan Markle potrebbe essere incinta. E sembra sia spuntato fuori un dettaglio in grado di confermare questa tesi.

Meghan Markle è incinta? Forse ha ceduto alla tentazione del ritocco

Dopo aver trascorso una giornata in Inghilterra per incontrare la Regina Elisabetta (ma non William e Kate), i Duchi di Sussex sono volati in Olanda, ospiti degli Invictus Games. In occasione di questo evento, i due ex reali hanno partecipato a diversi incontri pubblici. Secondo quanto riportato dalla versione online de Il Tempo, potrebbero esserci delle novità per l’ex protagonista di Suits.

Il quotidiano italiano si interroga su una possibile gravidanza (indiscrezione della quale ha parlato anche Harry) di Meghan Markle, anche se la considera improbabile. La moglie di Harry è apparsa in passerella con “un viso diverso, in particolare nella zona delle guance e della mandibola”. L’ipotesi meno probabile è quella di una gravidanza, mentre potrebbe aver ceduto alla tentazione di un ritocco, forse un filler. Meghan ha indossato un abito bianco di Valentino.

L’outfit total white della duchessa non ha esaltato il suo fisico, come è accaduto in altre occasioni. L’ex stella di Hollywood ha indossato delle scarpe a tacco alto Acquazzurra, le stesse utilizzate durante il ricevimento di nozze. Ovviamente, non poteva mancare l’orologio d’oro appartenuto in passato a Diana Spencer. A volte la spiegazione più semplice può essere la più vicina alla realtà: forse la madre di Archie e Lilibet ha solo preso qualche chilo.