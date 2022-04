Test logica e ragionamento: cosa c’è nella seconda botte?

Questo test ti metterà di fronte ad una domanda, all’apparenza semplice. Riuscirai a dare una risposta senza farti ingannare dalle apparenze?

A volte le apparenze ingannano. Ci sono dei momenti in cui ci troviamo in una situazione che pensiamo possa finire in un modo e invece va verso la direzione opposta. L’importante è mantenere sempre la lucidità e non farsi prendere dal panico o dall’ansia. Solo in questo modo riuscirai sempre ad uscire al meglio da qualsiasi situazione, anche quelle più complicate.

Un test come quello che ti proponiamo oggi potrebbe farti comprendere meglio questo concetto. Ti troverai di fronte ad un quesito all’apparenza semplice ma che potrebbe nascondere un inganno. Oppure no, dovrai essere bravo a scoprirlo. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Sei in una grossa enoteca e hai davanti due botti. Le botti hanno la stessa forma e sono composte dallo stesso materiale. Una è vuota e pesa un quintale, l’altra è piena e pesa 25 chili. Di cosa è piena la seconda botte? Ragiona con calma ma prova a dare una risposta in meno di un minuto. Quando avrai pensato ad una soluzione, scorri il testo per vedere se hai indovinato.

La soluzione del test

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai dato una risposta in meno di un minuto o hai bisogno di consultare la soluzione perché questo indovinello ti ha mandato totalmente in crisi. Nel primo caso, ti dobbiamo fare i complimenti. Questo test sembrava semplice ma nascondeva un inganno. Bisognava essere particolarmente acuti per risolvere questo test di logica e ragionamento.

Se, al contrario, ti sei sforzato per svariati minuti ma non sei riuscito a dare una risposta, non preoccuparti. Non devi buttarti giù con il morale, è possibile che tu sia più bravo con tipologie diverse di test o forse hai soltanto bisogno di fare più pratica. Cerca di metterti alla prova con un test al giorno, vedrai che in futuro anche tu riuscirai a rispondere correttamente.

La soluzione del test? È molto semplice, se la botte vuota pesa un quintale e le due botti hanno la stessa forma, vuol dire che l’altra botte è piena di… buchi!