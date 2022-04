Oroscopo 24 aprile 2022: rimonta l’Aquario, sprofonda la Vergine

Il cielo è ricco di infiniti misteri, ma è uno spettacolo da non perdere! L’Oroscopo di oggi ha tante novità per tutti i segni, nello specifico ce ne sono delle belle per i fortunati e i no. In ballo ci sono due transiti: Mercurio in Quadratura con Saturno e poi in Sestile con Nettuno!

Insomma, il protagonista dell’Oroscopo del giorno è proprio Mercurio il pianeta del pensiero che è pronto sconvolgere i piani dei segni dello Zodiaco. Orbita attorno a Saturno in Quadratura, e poi arriva anche vicino a Nettuno in Sestile. Si tratta di due transiti molto importanti e per alcuni segni anche da tempo attesi. Ecco le previsioni e la classifica aggiornata di chi avrà la fortuna dalla sua parte e chi invece farà bene a mantenere alta la guardia visti gli eventi in arrivo. Analizziamo per bene gli effetti dei moti in corso.

L’Oroscopo è una grande fonte di informazioni per conoscere al meglio sé stessi e affrontare un percorso spirituale all’insegna della crescita, ma è bene ricordare anche che non è una fonte assoluta di verità. Da esso si possono trovare, ma bisogna sempre saperlo interpretare e ricordare che al centro di tutto ci sono sempre le azioni umane.

Mercurio è il pianeta del pensiero, Saturno quello del rigore di logica, e Nettuno del disordine. Insomma, un bel mix di Astri, per i quali ci si chiede quali saranno gli effetti vista la Quadratura e il Sestile.

Nel primo caso dobbiamo immaginare come se il cielo fosse suddiviso in 4 parti da 40° con i pianeti in questione posti alla stessa distanza rispetto un punto, stessa cosa nel secondo con un valore differente però, cioè di 60°. Al di là dei posizionamenti, cosa implica tutto questo?

Si crea un effetto univoco che genera quella condizione nella quale il pensiero sarà animato dalla ragione, quindi passerà la Domenica ad analizzare problemi e questioni passate, ma non solo. Per l’effetto dell’Astro della dissoluzione, entrano in gioco anche i sogni.

Così, arriva la necessità di lasciarsi andare ai sogni, cercando di trovare i mezzi per raggiungere quelli più desiderati. Ecco chi sono e come affronteranno i transiti i più fortunati e i non.

Oroscopo: risalita per l’Aquario e per altri due segni

Per questa triade ci sarà una giornata pazzesca: Aquario, Bilancia e Toro! Sono riusciti a far fronte agli ultimi disagi che li hanno letteralmente stravolti, ma le energie sono tornate per rimetterli in carreggiata, infatti occupano le prime posizioni dei fortunati. Aria, ancora aria e poi terra, sono i loro elementi naturali. Al quarto posto c’è l’Ariete che deve necessariamente conoscere alcune novità che lo riguardano.

L’Aquario è al top delle sue energie, perché i transiti gli permettono di dare il massimo nell’elaborazione di ragionamento importati e funzionali al raggiungimento dei suoi sogni. Infatti, sarà molto creativo sul fronte professionale, mentre in amore tutto precede tranquillo. Consigli: è il momento giusto per mettersi in gioco, non perdere l’occasione in arrivo.

La Bilancia è energica, perché nonostante i moti non la condizionino molto, assapora il frutto dei suoi sacrifici. Non tanto al lavoro dove non c’è nulla di nuovo, ma in amore perché ci saranno grandi dimostrazioni di affetto e momenti romantici. Consiglio: dedicati al partner, o a te stesso se sei single, è giusto lasciarsi andare alla passione ogni tanto.

Il Toro è forte più che mai, perché i pianeti rendono il suo pensiero più elastico, infatti non cadrà come al suo solito in immobilità di pensiero, ma viaggerà e andrà oltre. Il lavoro ne risente positivamente più di ogni altro ambito, mentre l’amore vivrà in pieno gli effetti di questo benessere. Consigli: approfitta per imparare una grande lezione, essere flessibili mentalmente non è un difetto!

Cara Vergine è meglio cambiare direzione!

Pessimo cielo per la Vergine, ma non è sola nella classifica dei segni più sfortunati. Con lei ci sono anche Leone e Gemelli! Tre segni di terra, fuoco e aria, canalizzeranno le loro energie al meglio, ma nonostante ciò le previsioni non raccontano nulla di buono. Stessa sorte per il Cancro che è quartultimo e deve fare tanta attenzione alle news per lui.

I Gemelli sono esausti, perché i moti non lo aiutano, e soprattutto sul fronte lavoro niente va come sperato. Anche in amore ci sono delle turbolenze, perché la frustrazione si estende anche nelle relazioni interpersonali. Consigli: non bisogna essere troppo critici e autocritici, ma trovare le energie per affrontare tutto con calma.

Il Leone è decisamente giù di morale, anche perché i transiti lo mettono in difficoltà. Il calo di ottimismo è dato da un sorte avversa, ma anche dall’irrisoluzione di diverse questioni sia in amore che al lavoro. Consigli: non perdere la pazienza perché è la mossa peggiore che tu possa attuare nella risoluzione dei conflitti.

Concludiamo l’Oroscopo con la Vergine che è la più sfortunata perché i pianeti la condizionano poco, quindi l’energia è sotto i piedi, ma anche perché alcuni eventi non sono andati come sperato. I rapporti più stretti ne risentiranno, e ci saranno dei litigi, mentre al lavoro è tutto piatto. Consigli: se l’insoddisfazione è tanta non bisogna chiudersi a riccio, ma affrontare i problemi ed andare avanti anche con la consapevolezza di soffrire.