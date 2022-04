Sparito da Uomini e Donne: l’ex cavaliere vuota il sacco e svela tutto

Ex cavaliere vuota il sacco e svela tutto: perché è sparito da Uomini e Donne

Uomini e Donne è sempre ricco di scoop e sorprese. L‘amore è il protagonista di questo programma, ma anche i litigi e le amicizie.

Da tempo, però, manca un cavaliere nel parterre maschile. Lui era interessato ad una delle protagoniste del dating show e sembrava che ci fosse anche del feeling, ma è sorprendentemente sparito.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Ilie sparito da Uomini e Donne: ecco il motivo

Ilie, imprenditore statunitense, scese a Uomini e Donne per corteggiare Ida. Tra i due c’era un interesse, ma il cavaliere da un momento all’altro è sparito dal programma.

Il magazine Isa e Chia invita il cavaliere per raccontare tutta la verità sulla sua sparizione. Ilie è apparso per l’ultima volta a Uomini e Donne in al centro dello studio con la dama e Riccardo e Alessandro.

“In quell’occasione non ho avuto neanche il tempo di raccontare nulla di ciò che era successo con Ida” rivale Ilie mentre Ida si trova sotto accusa.

L’ex cavaliere racconta della sera prima. La dama e lui erano usciti a cena e si sono divertiti molto. Dopo Ilie è passato dalla stanza di Ida per ascoltare della musica e stare tranquilli. Lei poi si è addormentata e lui è andato via. Si sono poi rincontrati in studio insieme agli altri due corteggiatori.

“Subito dopo il teatrino sopra citato, se avete notato, io e Ida non ci siamo più seduti. Sono uscito fuori dallo studio, perché volevo accompagnare Ida in aeroporto in quanto lei sarebbe dovuta tornare a Brescia prima della fine della registrazione. Eravamo in macchina, verso Fiumicino ed improvvisamente il nostro nervosismo cessò, rivivendo ciò che la sera prima avevamo combinato insieme” rivela il cavaliere raccontando di sentire una connessione con la dama.

Arrivati a Fiumicino, Ida perde l’aereo e rimangono insieme in attesa insieme fino al prossimo volo. “Eravamo fuori, fumavamo, ci siamo abbracciati fino a quando arriva il momento nel quale ti trovi a 4 cm… Il tramonto, noi così vicini, era tutto perfetto perché scattasse qualcosa ma anche in quel caso, abbiamo preferito non toccarci. E’ stato più bello del bacio stesso, il non toccarsi era stato ancora più intimo” confessa il cavaliere poi sparito.

Mentre viene fatta la scelta a Uomini e Donne senza di lei, Ilie racconta di non essere più potuto tornare in trasmissione per problemi di lavoro.

“Ida pianse al telefono con me: aveva capito che non sarei mai potuto tornare in trasmissione per continuare la mia conoscenza con lei” rivela l’ex Uomini e Donne e aggiunge: “In tutto questo, mia madre, il giorno del casting, fece un incidente stradale di natura oscura ma senza alcuna conseguenza fisica. Capirete bene che abbiamo (io ed i miei fratelli) dovuto comprendere le dinamiche del sinistro causato da un malore. Oggi vi posso dire che la salute di mia madre, già compromessa, è peggiorata.”

Ilie sente di aver perso un’occasione, ma ha anche capito che il contesto televisivo non fa per lui. Preferisce che le cose avvengano con più naturalezza e si sentiva di troppo con tutti quegli uomini al suo fianco. Il cavaliere è sparito ma per delle buone motivazione e se Ida dovesse essere veramente la sua anima gemella, il destino li rifarà incontrare