Laura Pausini, prima dell’Eurovision accade l’impensabile: fan senza parole

Laura Pausini prima dell’Eurovision è stata protagonista di un episodio davvero bizzarro che ha lasciato i fan senza parole.

Laura Pausini, dopo aver rilasciato il primo documentario sulla sua storia, è pronta a calcare il palco dell’Eurovision per lanciarsi in questa nuova esperienza al fianco di Alessandro Cattelan e Mika.

Prima di approdare a Torino, però, la cantante è stata protagonista di un episodio piuttosto bizzarro. Il tutto è iniziato attraverso una diretta su Instagram che ha scelto di voler fare per avere un rapporto più diretto con i suoi fedeli sostenitori. Per questo motivo ha voluto chiamare alcuni degli utenti connessi, in modo tale da poter scambiare qualche chiacchiera faccia a faccia.

Durante il corso di questa diretta, Laura Pausini tutto si sarebbe aspettata tranne di beccare due suoi fedeli sostenitori in queste condizioni e la sua reazione ha divertito tutti gli utenti della rete.

Laura Pausini senza parole: su Instagram accade l’impensabile durante la diretta

Laura Pausini, che durante l’Eurovision avrà modo di poter incontrare una delle più belle voci uscite da Amici di Maria De Filippi, durante un collegamento con una coppia di due fan ha notato che non erano particolarmente vestiti, anzi.

La cantante li ha notati un po’ sudati, svestiti e con i capelli spettinati, così ha chiesto loro in maniera ironica se avessero appena avuto un incontro passionale. La coppia, a grande sorpresa, ha risposto di sì e la reazione della Pausini è stata alquanto divertita, in quanto mai si sarebbe immaginata di beccare dei suoi fan in diretta che avessero da poco vissuto l’intimità.

Ma non solo, Laura ha chiesto che ora fossero da loro, in quanto la coppia aveva confidato di trovarsi in Brasile, e hanno prontamente risposto rivelando che erano le 5 del pomeriggio. A dimostrazione che stessero dicendo la verità, si sono alzati per mostrare il sole al di fuori della finestra e nel farlo lei ha inquadrato lui che non era propriamente vestito.

La diretta su Instagram di Laura Pausini si è rivelata ricca di colpi di scena, anche per la cantante stessa che tutto si sarebbe aspettata tranne che questo.