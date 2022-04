Buffy l’ammazzavampiri, ecco 5 curiosità su questa serie tv

Buffy l’ammazzavampiri ha permesso a molti attori di diventare famosi. Su tutti, Sarah Michelle Gellar, la protagonista principale dello show

Ricordi Buffy l’ammazzavampiri? Se la risposta è negativa, sappi che dovrai assolutamente rimediare. Si tratta di una delle serie televisive più seguite a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Questo horror-action, infatti, è andato in onda dal 1997 al 2003 ed è durato ben sette stagioni, per un totale di 144 episodi.

Questa serie televisiva è arrivata abbastanza tardi in Italia, solo nel 2000, quando negli Stati Uniti d’America avevano già trasmesso le prime quattro stagioni. Il successo fu immediato, tanto da costringere Mediaset ad acquistare anche tutte le stagioni residue. L’ideatore di questo prodotto è Joss Whedon, lo stesso che ha diretto The Avengers e Avengers: Age of Ultron.

Gli attori principali erano Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, David Boreanaz (visto anche in Bones, nei panni di Seeley Booth) e Alyson Hannigan (Lily in How I Met Your Mother). Oggi potrai scoprire cinque curiosità su Buffy l’ammazzavampiri che ancora non conoscevi.

Buffy l’ammazzavampiri, 5 curiosità sullo show

L’importante riconoscimento: Tv News ha definito Buffy la “serie più memorabile” trasmessa da questa emittente. In più, lo show è al terzo posto nella classifica delle migliori serie televisive dopo Star Trek e X-Files.