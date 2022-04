Oroscopo 26 aprile 2022: rimane in vetta il Cancro, sprofonda la Bilancia

Il mese di aprile ha tante novità, specialmente sul fronte sentimentale. Nell’Oroscopo di oggi c’è una bella Congiunzione Luna-Marte, condizione che genera attriti e passionalità, specialmente laddove non ce lo si aspetta. Ecco chi sono i più fortunati e chi invece avrà tutto contro.

Ebbene sì, nell’Oroscopo di oggi parleremo molto di sentimenti e imprevedibilità. Ci sono casi nella vita, nei quali è molto difficile riuscire a spiegare le proprie emozioni, soprattutto quando queste sono inaspettate. Le previsioni potranno in parte sconvolgere il cielo per alcuni segni dello Zodiaco, mentre per altri regalare una bella boccata d’aria fresca. Ecco qualche consiglio fondamentale per affrontare la giornata in corso.

L’Oroscopo non è un oracolo di verità, ma una grande fonte di informazioni dalla quale attingere. Non per avere la soluzione a tutto, ma per affrontare al meglio il percorso di vita spirituale, quella che connette con il resto dell’Universo. A volte, ci si sente persi, quindi pensare di sentirsi connessi al tutto, sembra assurdo, ma è possibile raggiungere questa pace interiore solo facendo piccole conquiste personali.

La Luna è il Satellite più famoso di sempre, ma è molto di più. Infatti, è proprio lei che incarna l’animo più profondo dei segni dello Zodiaco. Rappresenta le fragilità, insicurezze, desideri inespressi e convinzioni mai dichiarate. Insomma, è una parte delicata di ognuno di noi, la quale verrà smossa dal focoso Marte.

Il pianeta della lotta perenne darà un tono più aggressivo alla parte più intima delle persone, condizione che genererà due situazioni. In alcuni casi, l’aggressività genera passione e voglia di esprimere sé stessi, come se una nuova spinta di energia vitale facesse scoprire nuovi orizzonti. Di certo, un bel cambiamento repentino.

Mentre in altri, finisce per accentuare dubbi e perplessità non risolti, quindi la rabbia delle emozioni diventa sempre più violenta e incomprensibile. Così, per far fronte a questa situazione delicata, è meglio sapere le previsioni dei fortunati e dei no.

Oroscopo: il Cancro rimane in testa, è imbattibile!

Neanche il segno del Cancro ci crede che è ancora primo, a seguire Toro e Pesci. I tre segni sono al massimo delle loro potenzialità, specialmente sul fronte amoroso e relazionale, ci sono delle belle sorprese! Se sei Scorpione sei il quarto ed è bene che tu sappia qualcosina in più sul tuo conto

Il Cancro è in una fase di scoperta, perché la Congiunzione regala dei momenti di passione totalmente inaspettati. Al lavoro tutto procede sereno, ma è sul fronte amore che ci saranno delle sorprese, le quali porteranno quel poco di serenità di cui si aveva bisogno. Consigli: come già detto sei in una fase di evoluzione, vivila al 100%, perché è meglio vivere sbagliando, che essere perseguitati dai rimpianti.

Il Toro è il sex symbol della giornata! La Luna e Marte regalano un po’ di sicurezza a questo segno, il quale si sente così audace da andare dritto verso la persona dei suoi sogni. Al lavoro niente di nuovo. Consigli: metti tutto te stesso, rischia e non aver paura di non piacere, sei sulla buona strada per diventare ciò in cui credi, e soprattutto per amare, ma farlo davvero.

I Pesci sono pratici, come mai! Il moto canalizza il modo di fare di questo segno nella direzione giusta. Infatti, per una volta alcune questioni verranno sbrigate con assoluta praticità e semplicità. Consigli: amore e lavoro sono tranquilli, continua ad essere disponibile e sereno, è un ottimo momento per fare nuove conoscenze.

Scivolone pesante per la Bilancia e altri due

Aquario, Sagittario e Bilancia, le tre garanzie di sfortuna del giorno! Sembrerà assurdo, ma è per voi un periodo di prove continue. Lo stress non sarà eccessivo, ma la mancanza di fiducia in sé stessi finisce per gettarvi nello sconforto. Ecco qualche consiglio fondamentale per affrontare i tumulti della giornata. Se sei Gemelli sei il prossimo che deve assolutamente avere qualche chiarimento nelle previsioni.

L’Aquario è senza energie, perché il Transito non gli dà alcun effetto. Non c’è modo di riuscire a portare a termine tutti gli impegni, i quali sembrano essere sempre di più. Non è sempre facile risolvere le questioni giornaliere, ma al momento il lavoro sembra essere più complicato di sempre. In amore nessuna novità. Consigli: non vedere tutto nero, sai esiste anche il grigio, non è un colore definito, ma è pur sempre un modo diverso di vedere le cose, almeno non per forza con il velo di pessimismo che ti contraddistingue.

Il Sagittario è in rotta di collisione, non trova la strada giusta, specialmente sul fronte lavorativo, i battibecchi con i superiori non mancheranno. L’amore va a gonfie vele, goditelo. Consigli: non essere permaloso, perché è proprio a livello professionale che qualcuno ti giudicherà male. Tu continua a dare il massimo, senza perderti in inutili insicurezze o problemi che neanche esistono, sii più forte!

Concludiamo l’Oroscopo con la Bilancia che è in crisi amorosa. La Luna e Marte stanno proprio facendo l’effetto negativo di cui si stava parlando nel primo paragrafo. La freddezza e le ostilità cresceranno, forse a causa del fatto di non aver risolto in passato alcune questioni. Consigli: affronta tutto quello che deve essere affrontato, non perderti in se e ma, devi essere deciso ad essere felice.