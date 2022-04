Oroscopo 25 aprile 2022: Top il Cancro, un vero flop i Gemelli

L’Oroscopo del giorno ha in serbo delle grosse novità per gli amici dello Zodiaco. I fortunati e gli sfortunati sono stati aggiornati in classifica, ma il transito in gioco condiziona fortemente tutti i segni: a volte i segreti, è meglio che rimangono tali!

L’avvertimento sulla segretezza è una vero mistero, perché a volte sono i pensieri più nascosti che finiscono per animare e sconvolgere una giornata. A quanti è capitato di pensare ossessivamente ad un fatto o una persona? Ciò è condizionato in parte dalle esperienze e in parte dal Trigono Mercurio-Sole-Plutone! Ecco cosa c’è da sapere, e soprattutto come poter affrontare al meglio l’inizio settimana.

Aprile è senza dubbio un mese ricco di stravolgimenti, perché alcuni chiarimenti sono avvenuti, ma nel frattempo si sono aggiunti altri dubbi. Cosa comporta? L’Oroscopo è uno strumento utile a migliorare sé stessi e la propria sensibilità spirituale, e soprattutto in questo momento serve per capire un po’ meglio delle situazioni che creano confusione.

E’ chiaro che non si può avere la risposta a tutti i perché, ma sapere che il Trigono Mercurio-Sole-Plutone ha messo lo zampino in questa situazione, ci rende evidente quanto in realtà bisogna un attimo stare cauti, sia con la mente che con le azioni. Il posizionamento implica una divisione in tre parti da 120° del cielo dello Zodiaco, delle proporzioni che favoriscono il dialogo, ma non solo.

Questo dialogo non è finalizzato alla comunicazione con altri, bensì con sé stessi. Riuscire a capire cosa sconvolge e poi analizzare il perché, è una mossa fondamentale per eliminare i nervosismi e tutto quell’astio che a volte tortura le menti.

Il pensiero sarà in parte agitato, ma sarà la volta buona che si metteranno a fuoco delle situazioni, e quello che è rimasto nascosto, forse è meglio che al momento non venga fuori. La ragione sarà più chiara nel periodo successivo.

Oroscopo: una giornata davvero top per il Cancro

Cancro, Pesci e Toro, tre segni che oggi hanno un bell’appuntamento con la fortuna! Acqua, ancora acqua e poi terra, le loro energie saranno ottimamente bilanciate e indirizzate al miglioramento delle proprie capacità. Soprattutto ci saranno delle grandi sorprese. Se sei dello Scorpione sei il quarto segno fortunato ma devi conoscere dei dettagli importanti che ti riguardano da vicino.

Il Cancro è il più felice, perché finalmente tutto va come sperato. Il Trigono lo condiziona, ma al momento non ha il tempo per pensare alle ultime difficoltà che lo attanagliano. Amore e lavoro vanno decisamente a gonfie vele. Consigli: goditi questo momento di quiete, perché precederà una tempesta che non saprai gestire.

I Pesci sono spensierati, condizione più unica che rara. Come l’amico sopra, il transito al momento ti tocca poco, dal momento in cui hai tutte le condizioni per vivere una giornata spensierato con le persone che ami. Consigli: al lavoro ti sentirai un po’ fiacco, cerca di trovare il lato positivo nelle situazioni più avverse.

Il Toro è splendido, perché il moto lo porta a ragionare, nonostante alcune perplessità, riesce a raggiungere nuove consapevolezze. Soprattutto è l’amore che ti rende spensierato, il romanticismo è alle stelle, mentre al lavoro tutto è tranquillo. Consigli: approfitta della situazione per far valere il tuo pensiero in alcune situazioni, è necessario dimostrare quanto la concretezza sia importante a volte.

Fallimenti in vista per i Gemelli, e non solo!

Lo zampino del destino sta mettendo le rogne per i Gemelli, ma non scherza neanche quello della Vergine e del Sagittario! Aria, terra e fuoco, chi più ne ha, più ne metta, insomma bisogna un attimo mantenere la calma e raggiungere un alto livello di pazienza. Come? Ecco qualche consigli fondamentale per la giornata. Se sei Aquario sei il prossimo che deve assolutamente conoscere le ultime previsioni dal cielo.

La Vergine è super-nervosa! La ragione? Il Trigono e tutte le persone che la circondano stanno letteralmente facendo a gare per metterle i bastoni fra le ruote. Amore e lavoro sono densi di sfide da affrontare. Consigli: non abbatterti anche se per l’ennesima volta tutto sembra andare contro, c’è sempre un’ottima ragione per essere combattivi.

Il Sagittario è su di giri, il Transito alimenta i suoi pensieri, ma si sente più confuso di prima, nonostante ci siano degli sprazzi di prepotenza, specialmente al lavoro. Consigli: prova a passare una giornata in compagnia delle persone care, soprattutto se si tratta di stare con la persona amata, è il miglior modo per tranquillizzarsi e per ricordarsi che non sempre bisogna aver ragione.

Concludiamo l’Oroscopo con i Gemelli che sono intrattabili, non c’è ambito amoroso o lavorativo che tenga, l’umore è quello di avere sempre gli spilli sotto la lingua. Taglienti e pungenti peggio del solito, è meglio darsi una calmata. Consigli: il moto potrebbe essere quella spinta in più fondamentale che potrà permettere una rapida ripresa, ma se il pensiero non rallenta un momento, l’obiettivo è alquanto lontano.