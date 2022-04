Dopo Belen e Stefano, un altro clamoroso ritorno di fiamma? Il gossip impazza

Circolano sul web delle voci secondo cui i due famosissimi personaggi si stiano vedendo di nuovo. Ecco quello che si sa su questa notizia di gossip

Il grande ritorno di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato il grande evento di gossip dei mesi scorsi. Un ritorno di fiamma clamoroso e inaspettato, soprattutto per chi aveva ormai capito che la modella argentina avesse trovato stabilità sentimentale con Antonino Spinalbanese, col quale ha avuto la seconda figlia. E invece è accaduto l’impensabile, nel senso che la storia con Spinalbanese è finita, e a sorpresa c’è stato questo grande ritorno di fiamma.

A dirla tutta non c’è mai stata l’ufficialità di questo ritorno, ma non c’è alcun dubbio. La super coppia è tornata, per la gioia dei loro fans. Ma a quanto pare potrebbe essere non l’unico ritorno di fiamma tra i due super divi. A quanto pare, un altro grande ritorno è all’orizzonte. Potrebbe essere quello di altri due super divi: per la precisione si tratta di Elodie e Marracash. La stupenda cantante reduce da Amici, ormai sempre più brava e sensuale, e il famoso rapper sarebbero tornati insieme, o quantomeno si sarebbero riavvicinati.

La super coppia è tornata insieme? L’incredibile indiscrezione

Si erano lasciati tra la fine della scorsa estate e l’inizio di questo autunno. Poi di loro insieme si sono perse le tracce. E’ stato fotografato (o meglio paparazzato) qualche bacio di lei, mentre per lui c’è stata maggiore discrezione. Per quanto riguarda Elodie, lei sembrava “consolarsi” col modello Davide Rossi. In ogni caso I due erano rimasti in buoni rapporti. Stima e affetto che erano rimasti, quindi. Anche se l’amore era finito. E invece qualcosa potrebbe essere effettivamente accaduto.

Come si legge sulla rivista “Oggi“, Elodie e Fabio Bartolo Rizzo (vero nome di Marracash) starebbero intensificando la loro frequentazione. Ma ci si chiede anche cosa significa questo esattamente. In attesa di conferme o smentite si attendono i primi “riscontri” fotografici per avere una prova concreta di questo ritorno di fiamma. Intanto, i fan della coppia sperando ardentemente che questo ritorno di fiamma possa tramutarsi finalmente in realtà.