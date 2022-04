Test logica: sei l’unica speranza per salvare questa famiglia

Test: i tre fratelli stanno per litigare e solo tu puoi evitare che lo facciano. Hai bisogno di un’idea ma hai soltanto pochi minuti. Vediamo cosa sai fare

In tutte le famiglie ci sono dei litigi. Purtroppo è vero che, durante la nostra vita, scegliamo gli amici ma non i parenti. Quelli dobbiamo accettarli, nel bene o nel male. Spesso i litigi all’interno delle famiglie nascono per motivi futili, quasi sempre legati a questioni economiche. I soldi hanno sempre diviso gli uomini e probabilmente continueranno a farlo anche in futuro.

Attraverso il test di oggi potrai evitare che tre fratelli litighino. Dovrai fare attenzione a distinguere i dettagli più importanti da quelli inseriti solo per trarti in inganno. Questo test di logica e ragionamento non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo innocente per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco il test che dovrai risolvere.

Tre fratelli hanno perso da poco il padre. I tre ragazzi sono i figli di uno dei principali costruttori edili della città. Questo signore ha lasciato ai propri figli 17 appartamenti ma dovranno dividersele in questo modo:

la metà delle case andrà a Filippo, il primogenito;

delle case andrà a Filippo, il primogenito; 1/3 delle case andrà a Mario, il secondogenito;

delle case andrà a Mario, il secondogenito; 1/9 delle case andrà a Francesca, la terzogenita.

Nessuno dei figli è disposto a rinunciare a parte dell’eredità ed il padre ha chiaramente indicato nel testamento che nessun appartamento potrà essere venduto a persone estranee. Come faranno i tre fratelli a dividersi l’eredità senza litigare?

La soluzione del test

Per risolvere questo test di logica e ragionamento bisogna ragionare con calma ed evitare di trarre conclusioni affrettate. Se hai dato la risposta corretta, dobbiamo farti i complimenti perché non era facile. Chi è riuscito a dare una risposta in meno di un minuto ha dimostrato di avere grandi doti. Queste capacità potranno tornare utili anche nella sfera personale.

Se, al contrario, non hai dato una risposta e sono passati diversi minuti, non abbatterti. Forse hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Prova a cimentarti con un test del genere ogni giorno, vedrai che in futuro riuscirai anche tu a migliorare e ad essere più efficiente. Adesso non ti resta che scoprire la soluzione del test.

Per risolvere il test, è necessario ipotizzare per un attimo che le case siano 18 e non 17. In questo modo, riuscirai a calcolare al meglio le suddivisioni:

18/2=9 a Filippo

18/3=6 a Mario

18/9=2 a Francesca.

Sommando i tre risultati (9+6+2) abbiamo esattamente 17, quindi i fratelli potranno dividere gli appartamenti in questo modo: Filippo avrà diritto a 9 case, Mario ne avrà 6 e Francesca ne otterrà 2. Ed è così che avrai evitato un inutile litigio tra fratelli.