La dichiarazione commovente di Harry: “È sempre accanto a me”

Il Principe Harry ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha parlato di una presenza che sente ancora molto vicina e presente

Il Principe Harry è alle prese con gli Invictus Games, i giochi dedicati a coloro che hanno avuto incidenti durante il servizio militare. In occasione di questo viaggio in Europa, il nipote della Regina Elisabetta è stato accompagnato da sua moglie Meghan Markle. Per l’ex attrice statunitense è il primo viaggio fuori dagli Stati Uniti d’America da quando ha lasciato la Gran Bretagna.

La coppia, infatti, oggi vive in una splendida villa dal valore di circa 14 milioni di dollari a Montecito, in California. Come accade sempre quando è presente ad eventi pubblici, il Principe Harry è stato coinvolto in diversi dibattiti e ha concesso alcune interviste. Nel corso di un’intervista rilasciata alla NBC, il secondogenito di Carlo ha parlato di un ricordo particolarmente commovente.

Harry ricorda Lady Diana: “Mia madre è una presenza costante”

Il Principe Harry ha rilasciato un’intervista alla NBC nel corso della quale ha parlato di diversi temi. Dopo l’incontro segreto con sua nonna, durante il quale il principe ha dichiarato di aver “preso un tè in un contesto di privacy”, adesso Harry e Meghan sono in Olanda per gli Invictus Games. Il fratello di William ha parlato anche dei suoi progetti futuri.

“Bisogna risolvere la questione dello smart working e rendere questa modalità lavorativa compatibile con la presenza dei figli”. Harry ha parlato delle continue domande di Archie, al quale prova a dare “delle risposte sincere”, soprattutto quando gli chiede di Lady Diana: “Non gli dico proprio tutto ciò che è successi ma sa bene chi è nonna Diana. Abbiamo anche un paio di foto in casa”.

E poi il ricordo della madre: “La sua presenza è costante, soprattutto negli ultimi due anni. È come se avesse terminato con mio fratello e adesso stesse provando ad aiutare me. La sento vicina in tutto ciò che faccio”. Non poteva mancare, infine, la solita domanda sulla presenza dei Sussex al Giubileo di Platino in onore di Elisabetta II. Come in altre occasioni, Harry non ha voluto sbilanciarsi. L’intervista è stata concessa nel corso del programma televisivo Today Show.