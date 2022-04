Amici 21: dopo l’eliminazione arriva l’incontro che cambia tutto

Ad Amici 21, dopo l’eliminazione della concorrente è arrivato l’incontro che ha cambiato ogni cosa nella sua vita.

Ad Amici 21, durante lo scorso appuntamento del serale, andato in onda sabato 16 aprile su canale 5, ad abbandonare la scuola più famosa d’Italia è stata la ballerina di danza classica Carola che ha perso la sfida contro il suo collega Dario.

La sua uscita dal programma da molti è stata ritenuta ingiusta, ma per la ballerina dopo quel momento è arrivato un incontro che le ha cambiato la vita e che le ha permesso di aprirsi numerose porte per la sua carriera da danzatrice. A mostrare il tutto è stata la produzione stessa di Maria De Filippi stessa attraverso il daytime di Amici 21 ci ha mostrato che cos’è successo alla giovane arista dopo la fine del suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia.

Carola dopo l’eliminazione ad Amici 21: l’incontro che le ha cambiato la vita

Carola dopo la sua eliminazione ad Amici di Maria De Filippi, dove di recente Luigi si è raccontato come non mai, ha scoperto che la compagnia del balletto di Roma l’ha voluta con sé per affidarle il ruolo da protagonista in Giulietta e Romeo.

Una proposta davvero molto importante per la giovane artista che ha subito accettato al volo l’offerta di lavoro. Dopo la sua eliminazione, Carola è tornata ad Amici dove ha avuto modo non solo di poter incontrare la maestra di danza classica Alessandra Celentano ma anche il direttore della compagnia che le ha proposto questo ruolo così importante.

Lui si è detto molto contento di fare la sua conoscenza e non vede l’ora di poterla avere con sé nella compagnia per farle conoscere i suoi nuovi compagni di viaggio ma anche una persona molto speciale: Serena Marchese. Serena, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, ha preso parte al talent show di canale 5 durante la scorsa edizione ed era, proprio come Carola, un’allieva di Alessandra Celentano.

Le due ora potranno avere l’occasione di lavorare insieme e questa per Carola di Amici 21 è soltanto l’inizio di una nuova avventura nel mondo della danza.