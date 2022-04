La sua storia ha commosso il pubblico di Vite al limite: Isaac oggi è così

È stato uno dei protagonisti del programma televisivo Vite al limite. I pazienti, affetti da malattie che causano obesità, si raccontano

Difficile che il pubblico di Vite al Limite non riesca ad appassionarsi alle storie raccontate nel famoso programma di Real Time. Spesso si tratta di vicende umane molto toccanti e complesse, a cui è difficile rimanere indifferenti. Ecco perché questa trasmissione ha indubbiamente ottenuto un successo enorme. Uno dei protagonisti di cui si è parlato di più è sicuramente Isaac Martinez.

Aveva appena 23 anni quando si è rivolto al dottor Nowzaradan, con un perso record di ben 300 chili. La sua storia ha commosso tutti. Il ragazzo ha avuto seri problemi di obesità sin da quando era un bambino. Il problema si è aggravato parecchio quando sua madre ha avuto un grave ictus, che l’ha lasciata quasi invalida. Il giovane si è rifugiato nel cibo, e ha fatto fatica anche a muoversi da solo e avere una normale vita sociale.

Vite al Limite, la difficile esistenza di Isaac Martinez è stata trasformata dal Dottor Nowzaradan

Quando le sue attività quotidiane erano diventate impossibili, il giovane si è rivolto al dottor Now per farsi aiutare. Del resto la sua vita era diventata un vero e proprio inferno, soprattutto quando sua madre si è pure ammalata di cancro. A quel punto il ragazzo si è messo l’intera famiglia sulle spalle: cosa che è iniziata già quando aveva appena 14 anni. Tra l’altro a quell’età pesava già 100 chili e oltre, ed ha anche avuto un arresto cardiaco. Il percorso nella clinica è stato positivo, il ragazzo ha perso oltre 100 chili.

Oggi vive a Houston, e a quanto pare è single. Le poche informazioni che arrivano sono giunte dai social. A dirla tutta il buon Isaac non sembra dimagrito così tanto, ma a quanto pare ha trovato una dimensione idonea per svolgere quantomeno una vita normale e provare a mettersi alle spalle il suo difficile passato. Il ragazzo proseguirà il suo percorso, anche senza il dottor Now, per perdere altro peso e riprendersi la sua vita, dimenticando i trascorsi complicati.