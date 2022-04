Manuel Bortuzzo “cancella” Lulù Selassiè: il gesto che allarma i fan

Manuel Bortuzzo, dopo essersi cancellato da Twitter, “cancella” anche Lulù Selassiè: il gesto social che allarma i fan della coppia.

Manuel Bortuzzo scatena la preoccupazione dei fan con un gesto social plateale e che farà discutere. Il nuotatore, infatti, dopo essersi cancellato da Twitter, ha deciso di “cancellare anche la fidanzata Lulù Selassiè“. Nessuna rottura è stata annunciata tra i due, ma i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono sicuri che sia accaduto qualcosa dopo l’ultimo gesto social del nuotatore.

Su Twitter, sono diverse le ipotesi dei fan sui motivi che avrebbero spinto Manuel a compiere tale gesto, ma cosa ha fatto effettivamente il nuotatore da preoccupare a tal punto i fan?

Manuel Bortuzzo cancella da Instagram la fidanzata Lulù Selassiè: le ipotesi dei fan

Dopo essersi cancellato da Twitter, Manuel Bortuzzo ha deciso di cancellare anche la cartella delle storie in evidenza che aveva sul profilo Instagram dedicata alla fidanzata Lulù Selassiè. Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel, per sentire più vicina la fidanzata, aveva cominciato a raccogliere tutti i gesti fatti per lei e i momenti in cui la pensava nelle storie in evidenza. Una cartella ricca di ricordi che era stata aggiornata dal nuotatore fino a Pasqua con la foto del loro viaggio a Napoli.

Questa mattina, però, Manuel ha deciso di cancellare la cartella con le storie in evidenza per Lulù scatenando il panico su Twitter.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, su Twitter, sono diverse le ipotesi sui motivi che avrebbero spinto Manuel a cancellare la cartella dedicata a Lulù. C’è chi pensa che Manuel stia cercando di proteggere la storia con Lulù da rumors e indiscrezioni varie; chi crede che stia rendendo più professionale il suo profilo Instagram in vista dell’uscita del film “Rinascere” tratto dal suo libro e che sarà trasmesso da Raiuno prossimamente e chi, invece, pensa che sia accaduto qualcosa tra Manuel e Lulù.

Dopo settimane di dichiarazioni d’amore pubbliche, di progetti di convivenza e di un futuro insieme, di emozioni che Manuel non ha mai nascosto piangendo per Lulù anche a Verissimo, tra il nuotatore e la principessa Selassiè c’è davvero crisi?

Una domanda a cui nessuno ha una risposta anche se molti fan ricordano il mesiversario che Lulù e Manuel hanno festeggiato il 22 aprile regalando, poi, ai fan una foto della notte che hanno trascorso insieme.

C’è da dire, inoltre, che Manuel, pur avendo cancellato la cartella con le storie in evidenza, segue non solo Lulù, ma anche le sorelle, la mamma e il fratello della fidanzata così come una fanpage di coppia e non ha cancellato i post con le dediche fatte a Lulù in queste settimane.