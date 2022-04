Guerra tra ex vippone? Dopo i rumors, spunta la verità

Le due famose vippone non sono più amiche. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, le due si sarebbero allontanate. Gli ultimi aggiornamenti

Il Grande Fratello è finito da tempo, eppure non si placano le polemiche, i “dispetti” e tutto quello che riguarda i rapporti attuali tra gli ex concorrenti. E’ il caso di due famose “vippone”, che dopo l’uscita dalla casa (seppur in tempi molto diversi) non hanno mai trovato un feeling. Del resto è sempre così: i rapporti durante il programma sono diversi, perché la convivenza nella casa li obbliga a vivere insieme. Ma quando si esce fuori e ognuno torna alla propria vita le cose cambiano in modo repentino.

E a quanto pare i rapporti tra la bellissima Sophie Codegoni e Clarissa Selassiè (uscita nelle prime fasi del reality) sembrano essersi compromessi. Lo spunto è nato da una cena, che è stata organizzata lo scorso 21 aprile: pochi giorni fa. Hanno partecipato alcuni ex inquilini della casa, tra cui proprio Sophie Codegoni, il fidanzato Alessandro Basciano e Lulù Selassiè. Con lei ovviamente anche il fidanzato Manuel Bortuzzo. Presente pure Jessica Selassié e Gianluca Costantino. A ben vedere tra l’elenco dei partecipanti c’è sicuramente un’assenza eccellente.

Grande Fratello, le due ex vippone sono ai ferri corti? Il motivo

Tra gli invitati manca, infatti, Clarissa Selassiè. E’ la terza della “princess”, colei che è uscita prima di tutti dal reality. Ebbe modo di parlare a Verissimo, facendo capire che qualcosa con Sophie si fosse rotto. E proprio l’assenza di Clarissa alla cena con la Codegoni potrebbe significare molto, vale a dire che la princess non aveva alcuna voglia di stare con Sophie. Intanto, c’è attesa perché Clarissa dovrebbe entrare nel cast de “La Pupa e il Secchione”, e chissà che in questo ambito non possano esserci altre novità.

“Mi sono sempre tolta tutti i sassolini dalle scarpe, in realtà. Ma pensandoci bene, una volta uscita dalla casa i commenti di Clarissa contro di me mi hanno fatto restare male – ha commentato di recente Sophie a Verissimo – eppure penso di essere stata una buona amica per lei, e soprattutto le sue sorelle. Lulù e Jessica. Brutto sentir dire da Clarissa che mi chiamava Sofinta nelle dirette. Questa cosa non mi è piaciuta”.