Test ragionamento: il giudice antimafia e la sua scorta

Attraverso questo test dovrai metterti nei panni di un giudice che combatte la mafia. Hai una decisione da prendere: cosa farai?

Il test che ti proponiamo oggi ha come protagonista un giudice antimafia. Dovrai immedesimarti in lui e immaginare una determinata situazione. In base alla decisione che prenderai, potrai capire se avrai superato il test. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un modo curioso e divertente per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco il quiz da risolvere.

Un giudice antimafia sta seguendo un caso molto complicato. Ha una scorta che lo segue 24 ore su 24. Domani dovrà interrogare un importante pentito e viene portato in un luogo segreto, in compagnia di un agente che dovrà vegliare su di lui tutta la notte. La mattina successiva, il giudice viene svegliato dall’agente, il quale gli rivela: “Signor giudice, non si muova da qui. Stanotte ho sognato che le avrebbero fatto un attentato”.

Il giudice, seppur scettico, rimanda l’interrogatorio. Lungo il tragitto previsto viene trovata una bomba. L’agente viene elogiato pubblicamente per aver salvato la vita del giudice e riceve anche una medaglia. Dopo la premiazione, il giudice prende una decisione impopolare: manda a casa l’agente e chiede un altro uomo per la scorta. Perché ha preso questa decisione?

La soluzione del test

Questo test di logica e ragionamento non era per niente facile. Se hai valutato attentamente tutte le opzioni, avrai sicuramente dato la risposta corretta. Il trucco è quello di isolare solo i dettagli che ti servono veramente, ignorando tutti gli altri, spesso inseriti nel testo solo per portarti fuori strada. Se hai dato la risposta corretta, è necessario farti i complimenti.

Se, al contrario, hai pensato per molti minuti ad una soluzione logica ma non hai capito perché il giudice abbia preso quella decisione, non preoccuparti. Tra poco potrai consultare le soluzioni. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Mettiti alla prova con un test del genere al giorno, vedrai che in futuro riuscirai ad uscirne facilmente. Ecco la soluzione del test.

La guardia avrebbe dovuto proteggere il giudice 24 ore su 24. Se ha parlato di un evento vissuto durante un sogno, vuol dire che si è addormentato. Questo significa che non potrà continuare il suo lavoro a causa di questa negligenza.