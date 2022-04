La Pupa e il Secchione, il gioco supera il limite. Lei sbotta: “Sono schifata!”

A La Pupa e il Secchione Show, il gioco ha superato la realtà facendo perdere la calma a una delle fidanzate dei concorrenti!

La Pupa e il Secchione Show tra poche ore tornerà sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento di zecca. Questa volta però le dinamiche vanno ben oltre il gioco ma sfiorano anche la realtà dei fatti. Uno dei concorrenti, infatti, potrebbe perdere molto di più di una sfida all’interno del programma di Barbara d’Urso in quanto la sua fidanzata ha annunciato di essersi presa una pausa dalla loro relazione.

Chi tra i protagonisti però è a rischio? In molti, infatti, hanno una relazione al di fuori del programma ma chi sembrerebbe aver esagerato è Francesco Chiofalo, che ha ricevuto commenti interessanti da parte di Malena e sembrerebbe aver particolarmente legato anche con Mila Suarez. Questi due elementi uniti non hanno fatto impazzire Drusilla Gucci che prima dell’inizio de La Pupa e il Secchione ha scelto di prendere una drastica decisione sulla sua storia.

Drusilla Gucci prende una drastica decisione prima de La Pupa e il Secchione Show

Drusilla Gucci non ha affatto apprezzato ciò che è stato trasmesso a La Pupa e il Secchione Show, dove non sono mancate le frecciate a Soleil Sorge da parte di un suo noto ex, ed ha rivelato sui suoi profili social di essersi presa una pausa dalla loro relazione in quanto prima che Francesco Chiofalo avesse avuto modo di poter iniziare quest’esperienza si erano promessi determinate cose.

“Ci eravamo detti determinate cose, io sono veramente schifata“ ha sbottato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, rimanendo spiazzata dall’atteggiamento del suo compagno all’interno del programma di Italia 1. “Non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta!“ ha poi proseguito, arrivata probabilmente al limite di questa situazione che per lei è diventata ingestibile durante il corso di queste ore che la separano dalla puntata di martedì sera. “Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente“ ha infine annunciato.

Tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è finita oppure lui riuscirà a riconquistarla? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.