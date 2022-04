Test logica: come farai a proteggere il quadro dai ladri?

Test: oggi dovrai immedesimarti nei panni di un direttore e dovrai proteggere un quadro molto prezioso dall’assalto dei ladri

Oggi scopriremo se sei in grado di immaginare una situazione e trovare una soluzione, possibilmente in meno di un minuto. Riuscire a completare un ragionamento quando sei sotto pressione non è facile, anzi. L’ansia di dover rispondere in pochi secondi potrebbe spingerti a commettere un errore. Vediamo cosa sei capace di fare. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Sei il direttore di un importante museo e hai deciso di fittare ad un altro museo una delle tue opere più preziose. Questo quadro resterà per due mesi in custodia nell’altro museo e stai organizzando la spedizione. Per questioni di sicurezza, decidi di inviare il quadro in una cassaforte inaccessibile. Soltanto tu hai la combinazione e non puoi comunicarla all’altro direttore perché qualcuno potrebbe intercettarvi. Come farai ad organizzare la spedizione? Ragiona con calma e poi rispondi. Mal che vada, qui sotto trovi la soluzione.

La soluzione del test

I test di logica e ragionamento possono anche rivelarsi molto divertenti. Pensare alla soluzione ti permetterà di tenere la tua mente sempre attiva. Molti esperti, infatti, consigliano di mettersi alla prova tutti i giorni con degli indovinelli come questo, potrebbe portare ottimi benefici anche alla tua vita privata.

Se hai indovinato la risposta corretta, ti facciamo i complimenti perché questo test era molto complicato. Se, al contrario, sei arrivato alla soluzione senza avere la minima idea di come rispondere, non preoccuparti. Vuol dire che hai soltanto bisogno di fare maggiore pratica con dei test simili. Vedrai che in futuro riuscirai anche tu a risolvere facilmente questi indovinelli.

Ecco la soluzione del test: poiché la cassaforte ha una combinazione che conosci solo tu, l’altro direttore, quando riceverà la spedizione, ne imposterà un’altra e solo lui conoscerà la chiave per sbloccarla. A questo punto, rispedirà la cassaforte. Tu sbloccherai la prima combinazione e invierai nuovamente il quadro al direttore del secondo museo, il quale dovrà semplicemente inserire la seconda combinazione e recuperare il preziosissimo quadro.