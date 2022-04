La principessa è tornata ed è in splendida forma (FOTO)

La principessa è apparsa in ottima forma in una foto con la sua famiglia. Nel recente passato aveva fatto preoccupare tutti

Dopo diverse settimane di pettegolezzi e voci di corridoio, finalmente è arrivato uno scatto a spegnere ogni speculazione. La Principessa Charlène di Monaco è tornata e sta bene, almeno così sembra guardando lo scatto che ha pubblicato su Instagram alcuni giorni fa. Nella foto è immortalata insieme al marito Alberto e ai loro due gemelli, Jacques e Gabriella.

Si trattava della classica fotografia di famiglia in occasione delle festività pasquali. Quest’anno, però, lo scatto ha avuto un significato completamente diverso a causa di moltissime speculazioni che arrivavano dal Principato di Monaco sulla sua salute. Alcuni organi di informazione locali, infatti, avevano ipotizzato anche una grave malattia. Per fortuna non è così e adesso possiamo smentire queste voci.

La Principessa Charlène, la foto di famiglia

Adesso è ufficiale: la Principessa Charlène di Monaco sta bene e ha voluto smentire le voci su una possibile malattia attraverso una foto di famiglia. La moglie del Principe Alberto era tornata a casa lo scorso 12 marzo ma non aveva mai pubblicato nulla sui social e non era mai comparsa in pubblico. La sua assenza dalle luci dei riflettori aveva fatto preoccupare tutti. Dal Principato di Monaco erano arrivate anche delle notizie su una sua presunta gravidanza.

Charlène è stata per più di sei mesi in Sudafrica, prima di un breve ritorno a casa nel novembre 2021. Successivamente era nuovamente scomparsa, secondo alcune indiscrezioni in convalescenza in una clinica svizzera. A differenza di quello che succede nella Royal Family inglese, dalla quale difficilmente arrivano notizie dalle fonti dirette, la stessa principessa aveva confermato il suo cattivo stato di salute in un’intervista ad un network sudafricano nel 2021.

In quella occasione, Charlène aveva parlato di un’infezione causata da un intervento chirurgico per il rialzo del seno mascellare. Adesso, secondo il comunicato diffuso dalla famiglia reale monegasca, potrà continuare la sua convalescenza a casa, insieme alla sua famiglia. Il 13 agosto è arrivata la notizia di una nuova operazione, durata quattro ore. Dopo tutte queste peripezie, forse per Charlène è arrivato il momento di godersi un po’ di pace e relax a casa.