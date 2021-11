Royal Family, l’indiscrezione: la Principessa è incinta?

L’ultima indiscrezione che arriva dalla Royal Family riguarda una possibile gravidanza. La Principessa è incinta? Scopriamolo insieme

Le vicende che riguardano una monarchia riescono sempre a finire sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Quando c’è una novità all’interno della Royal Family, è difficile che resti segreta a lungo. Per questo motivo, i membri di una monarchia hanno sempre al loro seguito paparazzi e giornalisti, pronti a tutto per uno scatto indiscreto o una dichiarazione in esclusiva.

Ovviamente, la monarchia più famosa è quella inglese. Ma non è l’unica famiglia di origini nobili che attira l’attenzione dei media, soprattutto di quelli europei. La vicenda che vi raccontiamo oggi arriva direttamente dal Principato di Monaco, dove già in passato abbiamo assistito a scandali molto importanti.

Le indiscrezioni su una presunta gravidanza di un membro della Royal Family del Principato di Monaco arrivano direttamente dalla Germania. Il giornale Freizit-Monat ha pubblicato alcune notizie che hanno fatto immediatamente il giro del web. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché questa storia fa discutere tanto.

La Principessa Charlene di Monaco è incinta?

Charlène Lynette Grimaldi, nota come Charlene di Monaco sarebbe in dolce attesa. La principessa, che è nata il 25 gennaio 1978, potrebbe essere in dolce attesa. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania. Il giornale Freizit-Monat ha riportato questa notizia in esclusiva ed il web è impazzito nel giro di poche ore. Per Charlene si tratterebbe della seconda gravidanza, dopo la nascita dei due gemelli Gabriella e Jacques, nati entrambi il 10 dicembre 2014.

L’ex nuotatrice, nata nello Zimbabwe, è lontana dal Principato da circa otto mesi. Ufficialmente sarebbe in Sudafrica per questioni di salute. Pare che la moglie del Principe Alberto di Monaco sarebbe vittima di una grave infezione otorinolaringoiatrica, a causa della quale sarebbe stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici. In questi mesi Alberto, Jacques e Gabriella sono andati a trovarla nel paese africano.

Ma la vera causa della sua permanenza in Sudafrica sarebbe una presunta gravidanza. Charlene potrebbe essere incinta e in attesa del terzo figlio. Secondo la stampa tedesca, la principessa avrebbe avuto un aborto spontaneo lo scorso anno. Dal Principato di Monaco non arrivano conferme o smentite, ma i rumors parlano di una possibile rottura tra Alberto e Charlene, che hanno avuto la possibilità di incontrarsi poche volte negli ultimi mesi.