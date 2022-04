L’Oroscopo di oggi di Instanews analizza a fondo la situazione corrente di tutto lo Zodiaco, con l’aggiunta della classifica specifica dei fortunati e di chi invece è meglio se sta a casa. Le previsioni sono dedicate al percorso astrologico, e nello specifico si parla del valore dell’amicizia, in questo momento molto sentito.

La sensibilità non è sfruttata da tutti allo stesso modo, infatti capita di avere delle incomprensioni proprio per questo, specialmente in amicizia. L’Oroscopo non conosce delle tattiche valide per fare andare i rapporti lisci come l’olio, ma senza dubbio permette di indirizzare al meglio le azioni poste in essere. Le previsioni sono per tutti, ma i fortunati e gli sfortunati avranno anche dei consigli fatti a posta per loro.

L’Oroscopo è pronto per consigliare al meglio le Case Celesti, c’è una buona possibilità di passare dei momenti di spensieratezza. Reduci dalle vacanze pasquali, non tutti sono riusciti a rilassarsi quanto dovuto. C’è chi avrà a che fare con delle piccole difficoltà, ma alcuni potranno contare sulla spalla di un buon amico.

L’amicizia è un argomento particolare, perché a volte sembra essere più complicato dell’amore. Ogni segno ha il suo modo di essere un amico, e in questo periodo i rapporti tra le persone sono i veri protagonisti. Perché ci saranno delle tensioni che porteranno allo scoppio di divergenze, ed in altri casi ad un’energica complicità.

Generalmente tutto lo Zodiaco vivrà con forte intensità i rapporti interpersonali, perché le energie sono orientate al dialogo costruttivo, quello che pone le basi per creare solidi rapporti. Anche perché il Sole appena entrato in Toro condiziona secondo le caratteristiche di questo segno, forte e pacato al tempo stesso.

Una parola di conforto e qualche risata saranno presenti bene o male per i segni che stanno iniziando un nuovo ciclo, più sereno per alcuni, più importante per altri. Ecco come i 3 fortunati e i 3 più sfortunati della classifica interagiscono oggi.

Oroscopo, il primo posto è sempre del Toro!

Bellissimo cielo per questi tre: Toro, Capricorno e Pesci! La ragione è data dalla possibilità di esprimere appieno sé stessi, soprattutto nelle relazioni con il prossimo. Sia che si tratti amore, lavoro o amicizia, avremo a che fare con delle situazioni che favoriranno la crescita personale. Se sei del Leone sei il quarto ed è bene che tu approfondisca alcuni dettagli che ti riguardano da vicino.

Il Toro è un amico fedele, quello con il quale è possibile passare piacevoli serate a chiacchierare e mangiare qualcosa in tranquillità. Al momento è al lavoro è estremamente brillante, quindi non avrà eguali. Un atteggiamento che si riversa anche nei rapporti con il prossimo. Consiglio: approfitta di questa positività per organizzare dei momenti divertenti in compagnia delle persone a te care.

Il Capricorno è un alleato insostituibile, perché è con lui che si vive profondamente il sentimento di amicizia, non si dà a tutti, è per pochi e quando lo è, lo è davvero. Al lavoro si accende la miccia delle grandi occasioni, perché dopo tanti sacrifici arriva il momento della soddisfazione personale. In amore tutto procede sereno. Consigli: godi questo momento di gloria, e mettiti in gioco per il prossimo obiettivo, non perdere la concentrazione.

I Pesci sono gli amici più comprensivi che ci siano, la loro sensibilità è unica, tanto che i rapporti con loro sono sempre profondi e sinceri. L’amore va a gonfie vele, finalmente arriveranno dei momenti romantici, quelli che fanno battere forte il cuore. Al lavoro la situazione procede come sempre. Consigli: approfitta per manifestare i tuoi desideri, sono importanti ed è giusto farlo con chi ami.

Pessime notizie per i Gemelli e altri due segni

Terribili tragedie greche per Gemelli, Bilancia e Cancro, perché i tre segni in questione continuano a ricadere sempre negli stessi errori. Che si tratti di nervosismi o questioni in sospeso, non riescono proprio a godere di una sana tranquillità. Ecco dei consigli utili per oggi, al prossimo posto c’è l’Ariete che è bene che trovi il modo per rilassarsi, troppe ansie non fanno bene a nessuno.

Il Cancro è un amico estremamente generoso e divertente, una persona attenta che ha sempre a cuore il prossimo. Al momento però è proprio lui che avrebbe bisogno di qualcuno così al suo fianco, perché la fiacchezza e l’aumento di stress non lo rende molto energico. Consigli: amore e lavoro non c’è niente che non va, trova qualcosa che ti piace che possa donarti un po’ di brio.

La Bilancia è una persona che ama divertirsi, ma soprattutto la compagnia, lui è l’amico di cui non puoi fare a meno nelle uscite. Attualmente, però è l’ultima persona con il quale stare, perché i nervosismi porteranno a litigi soprattutto nella sfera relazionale. Consigli: al lavoro tutto procede normale, ma questo tuo modo di essere presto si riverserà anche qui, trova un momento per fare un’analisi interiore e capire cosa non va.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno dei Gemelli, un vero lunatico, ma è proprio la sua dinamicità che lo rende un amico fresco, divertente e attento agli altri. Oggi però è meglio starsene un po’ in disparte, perché le relazioni d’amore e di lavoro sono poste in un brutto scenario, perché le ansia che contraddistinguono il segno si faranno avanti. Consigli: non dare potere alle insicurezze, lavora su te stesso, specialmente per non perdere le persone a cui tieni.