Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: foto a letto e mano birichina di lui

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè innamorati in una foto mentre sono a letto insieme e i fan notano la mano birichina di lui.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè augurano la buonanotte ai fan con una foto che è diventata virale. Entusiasmo alle stelle tra i sostenitori della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per la foto in cui Manuel e Lulù sono abbracciati a letto. Oltre ad aver notato lo sguardo sereno del nuotatore e della principessa Selassiè, tuttavia, i fan hanno notato un dettaglio.

Ad attirare l’attenzione dei fan è stata la mano di Manuel. Il nuotatore abbraccia la fidanzata e si lascia andare ad un gesto naturale che i fan hanno particolarmente apprezzato.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, innamorati e passionali: la foto della buonanotte scatena i fan

Nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù, oltre ad essersi innamorati, hanno dimostrato di essere molto passionali. I due, infatti, non hanno mani nascosto di essere stati fortemente attratti l’uno dall’altra sin dai primi giorni di convivenza nella casa. Un’attrazione che, con il tempo, è diventata amore e che oggi ha portato i due a viversi la storia lontano dalle luci dei riflettori. Pur non condividendo tantissimo sui social, Manuel e Lulù hanno deciso di fare un regalo ai fan preoccupati per il gesto di Kevin Bortuzzo, il fratello di Kevin, contro Lulù.

“Sogni d’oro a tutti”, scrive Lulù pubblicando la foto che vedete qui in alto scattata in un tenero momento con il fidanzato Manuel. Sguardi innamorati per i due e una mano che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Manuel, infatti, abbraccia la fidanzata con la mano che la accarezza dolcemente.

“Quella mano”, scrive una fan su Twitter mentre altri sottolineano la bellezza di Manuel e Lulù e la loro complicità.

Dopo giorni di rumors e gossip che hanno messo a tacere trascorrendo la Pasqua insieme a Napoli completamente da soli, Manuel e Lulù sono tornati a mostrarsi insieme prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo. Nata nella casa del GF Vip dove non sono mancati, inizialmente, momenti difficili, la storia tra Manuel e Lulù, anche fuori dalla casa, starebbe attraversando un periodo particolare per la posizione della famiglia di Manuel. Oltre al fratello Kevin e al padre Franco, anche la sorella di Manuel, Jennifer, ha smesso di seguire Lulù su Instagram.